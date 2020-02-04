Губернатор рассказал о планах развития экономики Кубани в 2020 году

В минувшем году Краснодарский край собрал рекордные 320 миллиардов рублей доходов. О перспективах развития ключевых отраслей экономики региона и социальной сферы в 2020 году, реализации крупнейших инвестиционных проектов мы попросили рассказать губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Вениамин Иванович, в конце прошлого года вы говорили об экономических успехах - край сумел справиться с огромной долговой нагрузкой, которая в 2015 году составляла почти 100 процентов. Что теперь? Какие задачи в этом году стоят в экономике?

Вениамин Кондратьев: Прошлый год действительно стал поворотным в экономике края. Нам удалось собрать 320 миллиардов рублей доходов вместо планируемых 300. Теперь, я убежден, мы в состоянии обеспечить поступления в бюджет на уровне 325 миллиардов рублей. Прирост ВРП должен составить как минимум 2,5 процента. В наступившем году мы рассчитываем на прогресс во всех отраслях экономики. Например, для промышленности минимальная планка - 104,6 процента, для АПК - 102,6, для транспорта- 103, для санаторно-курортной сферы - 101,5.

Как будете добиваться поставленных целей?

Вениамин Кондратьев: Ставку мы делаем на развитие реального сектора экономики, наращивание мер поддержки промпредприятий, фермеров, малого и среднего бизнеса. Это те сферы, которые дают максимальную отдачу в виде налогов.

На что будет опираться экономика края в этом году?

Вениамин Кондратьев: Ключевые отрасли - это, конечно, АПК и промышленность, они сегодня показывают наибольший рост.

Краснодарский край остается ведущим аграрным регионом России. И, если можно так выразиться, мы перестаем гнаться за количеством продукции. На первый план выходит ее добавленная стоимость. А это уже другой разговор, это разговор про глубокую переработку. Поэтому мы намерены усиливать позиции отрасли как высокотехнологичной и конкурентоспособной на всех рынках.

Кстати, мы запустили новую программу льготного финансирования предприятий пищевой промышленности общим "весом" 100 миллионов рублей. Посмотрим, как пойдет. Для наших переработчиков это первая такая мера поддержки.

Вообще, в этом году АПК получает беспрецедентную господдержку - 8,3 миллиарда рублей. Субсидии пойдут на самые перспективные направления: производство молока, племенное и мясное животноводство, элитное семеноводство, агрострахование, овощеводство, виноградарство и садоводство. В дальнейшем мы, конечно, ожидаем увидеть серьезную отдачу от этих вложений.

Что касается промышленности, то здесь положительная динамика в последние годы очевидна. Поэтому наращиваем поддержку отрасли - в этом году мы планируем увеличить ее до миллиарда рублей. Вырастет и капитализация краевого Фонда развития промышленности. Особое внимание уделяется развитию промышленной инфраструктуры, в первую очередь за счет создания сети промпарков. Экономические дивиденды отрасли колоссальны, с 2015 года налоговые поступления выросли более чем на 2 миллиарда рублей.

Большие доходы позволяют, наконец, региону создавать собственные проекты. На чем краевые власти в этом году сосредоточат свое внимание? Куда пойдут основные финансовые вливания?

Вениамин Кондратьев: 2020 год будет отличать строительство большого количества социальных объектов. Это ответ на потребности жителей, который мы сейчас можем дать. Снижение долговой нагрузки позволяет нам направлять собственные доходы на краевые проекты и нужды. На строительство в этом году выделяем 18,5 миллиарда рублей по краевым программам и нацпроектам - таких средств в крае никогда прежде не выделялось. Планируем начать 52 новых объекта. В итоге работы будут вестись на 119 стройках! В их числе 26 школ, 14 детских садов, 36 спортивных сооружений, 21 объект инженерной инфраструктуры, больницы и ВОПы. Работы много и ответственность большая. Поэтому создаем в муниципалитетах Единую службу заказчика. На каждой территории будет ответственный замглавы, который станет держать руку на пульсе, контролировать все сроки района. Возглавит эту работу мой первый заместитель. Это принципиально новый подход для нас.

Ожидают ли какие-то изменения в этом году экономику региона?

Вениамин Кондратьев: Да, есть ряд важных проектов. Например, мы попробуем создать в регионе свои собственные особые экономические зоны. По сути, это будут территории, имеющие особый юридический статус и льготные экономические условия для предпринимателей. Пока планируем три зоны - в Крымском, Темрюкском районах и в Новороссийске.

Почему именно эти территории?

Вениамин Кондратьев: Выбор обусловлен объективными факторами. В Новороссийске расположен крупнейший в России морской торговый порт. Объемы перевалки грузов будут расти и дальше, будут строиться новые специализированные терминалы. В конечном счете мы рассчитываем, что это создаст предпосылки для появления здесь экспортно ориентированных и импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью.

Темрюкский район - одна из наиболее перспективных точек роста региональной экономики. В будущем грузооборот создаваемых объектов в портовой зоне будет достигать 70 миллионов тонн. Ключевыми импортерами станут страны Средиземноморского бассейна.

Здесь уже планируется строительство 9 предприятий с совокупным объемом производства 12,5 миллиона тонн в год. Это позволит создать одну из крупнейших в стране портовых зон.

Благодаря удобному расположению Крымский район может стать узловым транспортно-логистическим центром ЮФО. Его мощность и площадку можно будет использовать как "сухой порт" для перевалки и временного хранения

То есть мы с вами говорим о появлении в крае мощной транспортно-логистической сети. Но для того чтобы она появилась и развивалась, ей нужно немного помочь. Поэтому те предприятия, которые станут резидентами этих особых экономических зон, получат льготы по налогообложению, в частности по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. Они смогут экономить на пошлинах и минимизировать свои затраты. Кстати, потенциальные резиденты, готовые зайти в эти зоны, у нас уже есть.

Заявку на создание зон будем подавать в Министерство экономического развития Российской Федерации. Это колоссальные перспективы развития. Все льготы и преференции очень быстро окупятся бюджету рабочими местами и экономическим ростом.

Для реализации таких замыслов нужна дорожная инфраструктура, ведь нагрузка на нее будет расти.

Вениамин Кондратьев: Вы правы. И если раньше мы, скорее, латали дыры, то сейчас основательно взялись за эту проблему и приступили к масштабному ремонту и строительству дорог. В этом году дорожный фонд края вырос до 32,5 миллиарда рублей. Цифра беспрецедентная для края. Из этих средств более 27 миллиардов мы направляем на дороги регионального значения, а 8,2 - на местные.

В этом году мы начнем строительство автодорожного обхода Тимашевска - вопрос назрел из-за роста транспортного потока в сторону Крыма и развития порта Тамань.

Масштабная реконструкция ждет дорогу Краснодар - Ейск. Часть трассы станет четырехполосной.

Продолжится и строительство обхода станицы Ленинградской. Поток транзитного транспорта растет, населенные пункты перегружены. И выход из ситуации - строительство обходов.

Один из самых долгожданных проектов, пожалуй, это строительство Яблоновского моста. Существующий двухполосный мост является одной из главных транспортных артерий Краснодара, соединяет два субъекта. Но он слишком устарел и уже не справляется с потоком машин. Мы долго лоббировали этот проект на федеральном уровне и в этом году уже приступим к его строительству. Федерация уже выделила под строительство около 490 миллионов рублей. Общий объем финансирования проекта в 2020 году превысит 870 миллионов рублей.

Миграционный поток в край очень высок, но он направлен на большие города региона, а не в села. При этом сельские территории испытывают острую нехватку в кадрах, и прежде всего это врачи и учителя. Как планируете решать проблему?

Вениамин Кондратьев: Как недавно сказал наш президент, главное богатство страны, ее регионов - это люди. И проблемы, которые у них возникают, должны решаться там, где эти люди живут.

Поэтому нельзя просто так заставить человека переехать в сельскую местность, но можно создать условия, чтобы люди сами захотели там жить.

А для этого нужна инфраструктура. Ведь у каждого жителя нашего края - и городского, и сельского - в шаговой доступности должны быть школы, детские сады, спортивные секции, дома культуры и медучреждения.

Поэтому мы и начинаем строить сразу 52 объекта. Здесь деньги краевых программ, нацпроектов. В 1,5 раза в этом году выросло финансирование программы комплексного развития сельских территорий.

Важный момент - жилье для молодых специалистов - врачей, учителей. Первые шаги в этом направлении мы уже сделали. В этом году на покупку квартир для врачей из краевого бюджета выделено 27 миллионов рублей. Сейчас разрабатываем региональную краевую программу обеспечения жильем медиков, которую постепенно будем наполнять деньгами.

Более 400 специалистов планируем привлечь в сельскую местность за счет программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Рассчитываем и на проект - "Земский учитель". За переезд в небольшие населенные пункты педагоги будут получать единовременную выплату в размере миллиона рублей подъемных. Деньги можно направить на покупку жилья, выплату ипотеки или приобретение материалов для строительства дома. В этом году 103 педагога получат такие выплаты.

Для жителей села есть льготное кредитование - сельские жители смогут получить ипотеку по ставке не выше 3 процентов, потребительский кредит до 5 процентов - на подведение коммуникаций. Городские жители на такие условия не могут рассчитывать.

В каком направлении будете развивать курорты? Туристы меняются и хотят чего-то нового. Как будете удерживать, чтобы не поехали в Турцию или Крым?

Вениамин Кондратьев: Последние годы заметно вырос интерес среди туристов к горно-предгорным территориям. Раз есть спрос, должно быть и предложение. Значит, будем развивать соответствующую инфраструктуру, создавать условия для цивилизованного и безопасного отдыха. Я считаю, что у человека должны разбегаться глаза от обилия развлечений. Для этого решили создать программу развития предгорных и горных курортов Кубани. Эти территории должны развиваться, у них огромный потенциал.

Мы в целом немного меняем принцип развития курортов - с точечного на кластерный. Считаю, это более эффективный подход. Сегодня, например, с привлечением федеральных средств уже формируется курортная зона "Абрау-Утриш" на территории Анапы и Новороссийска. Здесь будут созданы более 80 современных средств размещения, предприятий общественного питания, торговли и развлечений, спортивно-оздоровительных объектов.

Аналогичные кластеры будут создаваться в Темрюкском и Туапсинском районах. Они будут реализовываться на принципах государственно-частного партнерства.

Преобразования коснутся и Сочи. Здесь будет проведен международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития Имеретинской низменности. Это одна из мощных точек притяжения туристов со всей страны и зарубежья. Здесь гармонично сочетаются образование и наука, искусство и спорт, традиции и олимпийское наследие, технологии и инновации.

Какие сложности, на ваш взгляд, ждут регион в этом году?

Вениамин Кондратьев: Объективно есть две наболевшие проблемы - реализация мусорной реформы и решение проблем обманутых дольщиков. И у нас уже есть четкое понимание, как эти вопросы будем закрывать.

Кубань - это более шести миллионов жителей и ежегодно 17 миллионов туристов. Количество мусора в крае измеряется сотнями тонн. Поэтому нам нужна мусоропереработка. Именно поэтому год назад мы решили отсрочить "мусорную" реформу. Ничего, кроме повышения тарифов для жителей, она бы не принесла. Сегодня мы поделили край на пять зон. И уже в эти зоны войдут операторы, которые будут не просто мусор собирать и перевозить, но главное - станут строить мусороперерабатывающие заводы. Предварительная договоренность с ними есть. Уже есть понимание по строительству мусороперерабатывающего завода в краснодарской зоне. Думаю, мы придем к тому, что будем захоранивать 30, а может, и меньше процентов мусора. Все остальное должно перерабатываться.

Вторая острая проблема - дольщики. С этого года плотно взаимодействуем с федеральным Фондом защиты прав дольщиков. Через него привлечем четыре миллиарда рублей. Это деньги и на завершение инвестиционно непривлекательных объектов, и на выплату компенсаций людям в случае, если дом достраиваться не будет. Фонд уже принимает заявки на компенсации по ряду объектов в Краснодаре. За счет краевой субсидии в этом году завершим четыре долгостроя. ЖК "Форт Карасун" по этой схеме достроили уже в конце прошлого года.

Благодаря взаимодействию с прокуратурой в 2019 году нам удалось восстановить права 10 тысяч дольщиков, достроить 50 многоквартирных домов. В этом году планируем довести эту цифру уже до 119 объектов.

Еще одно сложное, но очень важное направление нашей работы в этом году - утверждение границ зон затопления и подтопления в 662 населенных пунктах края. В прошлом году они все были обследованы, проведена огромная работа на уровне региона. Свои предложения мы направили в пять заинтересованных федеральных ведомств, ждем от них согласования. После этого по каждой отдельной территории будем принимать решения о мерах защиты людей от возможных затоплений. Это долгий, трудоемкий и дорогой процесс, но проблему в Краснодарском крае нужно закрывать.

В своем послании президент назвал много инициатив в соцсфере, я бы сказал адресных. Все они направлены на повышение уровня и качества жизни людей. Справится ли Кубань?

Вениамин Кондратьев: Безусловно. Тем более с учетом той огромной поддержки, которая будет оказана регионам по решению главы государства. В первую очередь это материнский капитал на первого ребенка. В нашем крае есть выплаты на третьего ребенка - 129 тысяч рублей. Но такую беспрецедентную поддержку при рождении первого ребенка наш регион, как и многие другие, самостоятельно бы не осилил.

Часть социальных гарантий, о которых говорил президент, регион уже реализует. Это, в том числе касается поддержки учителей. С этого года за классное руководство они будут получать доплату 4 тысячи рублей, на эти цели в бюджете региона заложено около 2 миллиардов рублей, и это защищенная статья расходов. Решением президента педагогам добавят еще пять тысяч рублей - для кубанских учителей это весомая поддержка.

Важнейшая инициатива по школьному питанию. Мы уже кормим бесплатно детей с ограниченными возможностями здоровья, есть льготы для школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Чтобы этот список расширить, нам, конечно, нужна поддержка федерации.

В целом в регионе один из самых высоких охватов горячим школьным питанием в стране - 98,8 процента. До июня этого года муниципалитеты подготовят проекты строительства столовых в тех школах края, где их до сих пор нет. Это будут отдельные помещения со специальным оборудованием. Таким образом, мы обеспечим доступным и качественным питанием всех школьников региона.

Еще одна важная для регионов инициатива Владимира Путина - расширение полномочий губернаторов. Как вы относитесь к такому решению?

Вениамин Кондратьев: Это решение возлагает на нас дополнительную ответственность, но и дает дополнительные возможности для работы. Инициативы, которые поступают из регионов, в том числе из Краснодарского края, часто получают федеральную поддержку, положительные практики распространяются по всей стране. Но сейчас взаимодействие с федеральными ведомствами и между субъектами станет еще более эффективным.