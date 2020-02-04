Вспышка очередного вируса в многомиллионном городе Ухань вызвала беспокойство по поводу потенциальных экономических потерь, которые могут возникнуть и уже возникли в самых разных сферах бизнеса. Какие отрасли на юге страны пострадали от тревожных новостей из Китая, как отреагировали предприниматели и что прогнозируют эксперты и аналитики?

Пока эпидемия оказывает на эмоциональных южан скорее психологический эффект. Однако есть у нее и экономический. Первыми его ощутили участники рынка туристических услуг, здесь ситуация изменилась очень быстро. Хотя, надо признать, сначала бесстрашные российские путешественники были не слишком озабочены разворачивающейся в Китае баталией с вирусом. Как рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, люди звонили с вопросами о том, безопасно ли ехать в Поднебесную и другие страны Юго-Восточной Азии, но массовых отказов от забронированных туров не было.

Китай входит в число самых востребованных зарубежных направлений. В 2019 году он находился на шестом месте по популярности. По данным Росстата, за девять месяцев наши соотечественники совершили 1,7 миллиона туристических поездок в КНР.

- Южане только начали открывать для себя Китай, - рассказала глава ростовской турфирмы Оксана Заболотная. - Особенно полюбился остров Хайнань. Положение кардинально изменилось только после рекомендации Ростуризма приостановить продажу туров в КНР. В ноябре-декабре из аэропорта Платов в китайские города вылетали полные туристов самолеты, на борту не было свободных мест.

Сейчас все южные воздушные гавани, осуществлявшие рейсы в Китай, приостановили полеты. Кстати, Ростуризм напомнил, что "в сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации турпродукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое). При расторжении договора до начала путешествия заказчику возвращается сумма, равная общей цене туристского продукта".

- 25 - 30 процентов наших клиентов действительно возвращают деньги за приобретенные туры, а около 75 процентов выбирают другие страны: Турцию, Эмираты, Доминикану, Кубу, - сказал гендиректор южной сети турагентств Алексан Мкртчян.

Связи с Китаем наращивал не только туристический бизнес. Сегодня КНР входит в число стран - основных партнеров Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, да и другие регионы не отставали. Некоторым предпринимателям удалось наладить с китайцами совместный бизнес.

- В КНР много современных заводов, хорошо налажены производственные линии, и от идеи до воплощения проходит короткое время, - рассказал ведущий инженер ростовской компании Михаил Дульман. - В центрах прототипирования есть возможность сделать качественный прототип изделия буквально за один день и очень дешево. С одним из предприятий нам удалось договориться о создании совместного производства сборных пластиковых конструкций. Но контакты сейчас приостановлены, а на начальном этапе, когда процесс только отлаживается, это важно.

Деловые контакты с Китаем замедляются в самых разных областях. Постепенно связи восстановятся, однако время, а это дорогой ресурс для бизнеса, будет потеряно. Как отмечает кандидат экономических наук ЮФУ Юрий Пономарев, сегодня предприниматели затрудняются оценить свои потери. Можно с уверенностью констатировать, что все зависит от длительности вынужденной паузы. А пока даже в части импорта, где наблюдался самый большой рост, катастрофического падения нет. Представить себе, что вирус "прилип" к китайским металлическим котлам или изделиям из пластмассы сложно, поэтому все идет как раньше. Представители туристического направления тоже не теряют оптимизма. Ориентируясь на возрастающий интерес к Поднебесной до вспышки пневмонии, они уже разрабатывают новые направления, например, Сиань и Шанхай.

Прямая речь

Михаил Делягин, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации:

- Китайские власти имеют большой опыт борьбы с предыдущими пандемиями, потому слаженными действиями распространение вируса локализуют, и возможный ущерб для экономики будет носить ограниченный характер. Некоторый спад будет, так как нарушена логистика, люди сидят по домам, соответственно, потребительский спрос не стимулирует экономику. Геополитические конкуренты Китая также используют ситуацию, чтобы получить преимущество в мировой торговле, влияя через информационные каналы на состояние бирж. Но все эти отклонения не выходят за рамки обычной рыночной статистики.