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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Холост и богат

Как изменился за год портрет ростовского ипотечника
Текст: Андрей Кириленко
Российская газета - Экономика Юга России № 22(8076)
Средний размер ипотечного кредита в Ростовской области вырос за последний год сразу на 14 процентов, причем заемщики стали покупать больше трехкомнатных квартир, чем однокомнатных. Такие интересные данные опубликовали аналитики местного филиала Россельхозбанка, изучив собственную статистику ипотечного кредитования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Аналитики отметили, что приобретением квартир интересуется все больше холостых людей. Конечно, основными покупателями пока по-прежнему остаются семьи: в 2019 году ими были 73 процентов заемщиков. Но в начале 2018 года их доля вообще составляла 84 процента.

А еще среднестатистический заемщик немного помолодел. Если в 2018 году средний возраст мужчин был 35 лет, теперь - чуть больше 33. А женщины помолодели на один год, с 32 до 31.

Фото: iStock
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Зато удлинился средний срок кредита с 28 до 29 лет. Эксперты связывают это с увеличением суммы долга: он вырос на 14,1 процента, до 1,753 миллиона. И дело не только в цене на жилье. Если в 2018 году на втором месте по продажам с долей 26 процента находились однокомнатные квартиры, то в 2019 году их сменили трехкомнатные (24,6 процента). Люди покупают квартиры побольше, и цена на них, естественно, выше. "Двушки" покупают 39,6 процента клиентов (в прошлом году было 44,4). Гораздо менее популярны студии и многокомнатные квартиры.

Как говорят опрошенные корреспондентом "РГ" риелторы, в Ростове много предложений на рынке жилья в новых районах (Левенцовка, Суворовский и так далее), и это влияет на выбор покупателей.

Молодые семьи стараются покупать жилье там, а не в хрущевках. При этом, по словам специалистов, глобальных сдвигов на рынке за год не произошло. И это главная новость, потому что в конце 2018-го многие аналитики ждали радикального изменения рыночной конъюнктуры. Но до сих пор мировой рецессии не случилось (хотя экономисты давно предсказывают падение, которое приведет к переоценке всех рынков, в том числе строительного). Рубль не только не рухнул, но даже заметно укрепился за год, и есть все основания полагать, что в 2020 году курс останется в пределах 60 - 67 рублей за доллар.

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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