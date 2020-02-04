Как изменился за год портрет ростовского ипотечника

Аналитики отметили, что приобретением квартир интересуется все больше холостых людей. Конечно, основными покупателями пока по-прежнему остаются семьи: в 2019 году ими были 73 процентов заемщиков. Но в начале 2018 года их доля вообще составляла 84 процента.
А еще среднестатистический заемщик немного помолодел. Если в 2018 году средний возраст мужчин был 35 лет, теперь - чуть больше 33. А женщины помолодели на один год, с 32 до 31.
Зато удлинился средний срок кредита с 28 до 29 лет. Эксперты связывают это с увеличением суммы долга: он вырос на 14,1 процента, до 1,753 миллиона. И дело не только в цене на жилье. Если в 2018 году на втором месте по продажам с долей 26 процента находились однокомнатные квартиры, то в 2019 году их сменили трехкомнатные (24,6 процента). Люди покупают квартиры побольше, и цена на них, естественно, выше. "Двушки" покупают 39,6 процента клиентов (в прошлом году было 44,4). Гораздо менее популярны студии и многокомнатные квартиры.
Как говорят опрошенные корреспондентом "РГ" риелторы, в Ростове много предложений на рынке жилья в новых районах (Левенцовка, Суворовский и так далее), и это влияет на выбор покупателей.
Молодые семьи стараются покупать жилье там, а не в хрущевках. При этом, по словам специалистов, глобальных сдвигов на рынке за год не произошло. И это главная новость, потому что в конце 2018-го многие аналитики ждали радикального изменения рыночной конъюнктуры. Но до сих пор мировой рецессии не случилось (хотя экономисты давно предсказывают падение, которое приведет к переоценке всех рынков, в том числе строительного). Рубль не только не рухнул, но даже заметно укрепился за год, и есть все основания полагать, что в 2020 году курс останется в пределах 60 - 67 рублей за доллар.