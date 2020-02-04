В Волгоградской области идет проектирование системы обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Было три рабочих варианта, из которых инженеры выбрали оптимальный. Пока есть только предварительная сумма затрат, но она уже впечатляет: 40 - 45 миллиардов рублей.

Междуречье Волги и ее рукава Ахтубы является уникальной для Нижнего Поволжья экосистемой. Там обитает множество краснокнижных животных. Это настоящий оазис в степной и полупустынной зоне. Но последние десятилетия наблюдается его деградация. После того как Волгу "зарегулировали" цепью гидроэлектростанций с водохранилищами, водотоки поймы стали намного хуже заполняться естественным путем. Раньше эти земли ежегодно заливали вешние воды. Теперь - только раз в несколько лет. Очень сильно сократилась площадь пойменных озер, что сказалось на богатстве растительного и животного мира.

Поэтому стоит задача сделать так, чтобы пойма не зависела от уровня половодья. Реализация этого масштабного проекта напрямую коснется 500 тысяч человек только в Волгоградской области. Но положительный эффект должны почувствовать и в соседнем астраханском регионе.

- Полгода назад у нас были только некоторые идеи. А сегодня уже есть вариант, который можно доводить до ума. С одной стороны, мы пытаемся снизить зависимость от количества воды, что в условиях изменяющегося климата очень важно. С другой - сохранить уникальную природу Нижней Волги, дать территории возможность развиваться, - сказал генеральный директор НИИ Гидропроект Евгений Беллендир. - Мы провели инженерные, геологические, геодезические и экологические изыскания. Определены трассы каналов, место размещения гидроузла. Идет проектирование всех сооружений, решается вопрос землеотвода. Канал пересечет две федеральные трассы и железную дорогу. Надо сделать все, не останавливая движение.

Кратко о сути проекта. Ниже Волжской ГЭС от великой реки ответвляется Ахтуба. Город Волжский расположился как раз у места разделения потока: он стоит на левом берегу Волги и Ахтубы. Малой реке, начинающейся после плотины, воды не хватает: основной объем накапливается в Волгоградском водохранилище выше по течению. Так вот из этого огромного резервуара по специально прорытому каналу в обход Волжского часть речной воды пойдет в Ахтубу.

- Мы выбрали третий вариант проекта. Длина канала от села Верхнепогромного до Заяра - 32 километра. На нем разместится мини-ГЭС мощностью 31,2 мегаватт. Пока уточняется место перехода через автомагистрали. Много инженерных сетей придется перенести, - отметил вице-губернатор Андрей Косолапов.

Небольшая трехагрегатная электростанция в точке впадения канала в Ахтубу позволит впоследствии окупить все работы. Возможная пропускная способность планируемого водоема варьируется от 200 до 1000 кубометров в секунду. Необходимо поставить две плотины на Ахтубе: одну - в конце Волго-Ахтубинского канала, вторую - на границе с Астраханской областью. Система лиманов позволит накапливать и перераспределять ценный ресурс. Будет по сути еще одно водохранилище, использование которого позволит поднять уровень воды в реке на три метра (в половодье - на четыре). При таком условии вода самотеком пойдет в пойму.

От Ахтубы по пойме разбегаются ерики - так называются протоки, соединяющие в единую сеть внутренние озера. Слово родственно тюркскому "арык". По ним в прежние годы и шло естественное насыщение влагой. На входе в ерики Пахотный, Бугроватый, Старая Ахтуба и Бугай, попадающие в зону искусственного бассейна, установят напорные сооружения.

В этом году должны завершить проектные работы и провести общественные слушания. К строительству приступят уже в 2021 году после государственной экспертизы проекта.

- Это уникальная задача для сегодняшней России. В Советском Союзе такого проекта не было. Подчеркну, что речь идет не о потребителях, а об экологии Волго-Ахтубинской поймы. В меженный период (между половодьями), с июля по апрель, она страдает от нехватки влаги. Падает уровень воды в колодцах - жители Среднеахтубинского района это подтвердят, - говорит генеральный директор проектно-изыскательского института Гипроводстрой Юрий Ступенко.

Здесь еще нужно вспомнить о второй составляющей, об экологической реабилитации. За годы маловодья протоки заилились, заросли, а местные жители добили их, навалив мусора. Бесполезно закачивать воду в систему, страдающую закупоркой сосудов. Эти "тромбы" необходимо убирать. Уже несколько лет идет расчистка ериков. За это время половину речушек углубили.

Как рассказали в комитете природных ресурсов Волгоградской области, для улучшения наполняемости ериков и озер в 2020 году возведут 30 гидротехнических сооружений. Строительство запланировано вблизи крупных населенных пунктов Среднеахтубинского района. А до 2024 года предстоит сделать 73 водовыпуска, 10 из них уже сданы в рамках нацпроекта "Экология".

В декабре в пойме завершили реабилитацию трех озер: Камышистого, Проклятого и Кружного. Еще чуть-чуть и там в буквальном смысле мокрого места не осталось бы. Даже при очень большом разливе 2016 года глубина водоемов составляла лишь от 30 сантиметров до метра. А в межень они пересыхали полностью. При среднем паводке озера не затапливались вовсе. Теперь их дно углубили до 2,5 - 3 метров. Береговые склоны укрепили. Провели и "прополку": убрали чужеродные деревья и кустарники, посадили типичные для этого ландшафта растения. Мероприятия провели в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Всего до 2024 года планируется возродить 93 ерика и озера.