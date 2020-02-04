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04.02.2020 10:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Как решается проблема самостроя в Волгограде
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 22(8076)
До настоящего времени в Волгоградском регионе ни одна из компаний, построивших многоэтажные дома на земле, не предназначенной для этих целей, не понесла серьезного наказания. Об этом заявили в региональном Общероссийском народном фронте.

Не были наказаны и экспертные организации, которые за деньги оформляли для застройщиков документы, подтверждающие что высотка безопасна и никакие градостроительные нормы при ее возведении не нарушены. Мошенническая схема такого строительства известна. Документы подаются на индивидуальное жилье (площадь до 500 квадратов и не более трех этажей общей высотой до 20 метров). А по факту возводится многоквартирный дом. Пострадавшими оказываются люди, купившие квадратные метры в таком самострое.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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- Пока четыре-пять лет здание строится, о нем все забывают. Ни банки, выдающие кредиты, ни надзорные органы не обращают внимание. А потом дело попадает в суд, принимается решение о сносе. Причем, как правило, предлагается самим жильцам снести дом за большие деньги, - объяснил уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков.

Больше всего таких случаев, конечно, в региональном центре. Но бывали они и в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске.

- По поступающим к нам жалобам 90 процентов объектов введены в оборот судебным решением, - говорит член регионального штаба ОНФ Давид Макян. - Например, при постройке дома номер 58 по улице Янки Купалы застройщик нарушил все нормы: четыре этажа, нет отступа трех метров от соседних зданий. Но суд встал на его сторону, сославшись на экспертизу, проведенную организацией, с которой он сам договорился. Признаки многоквартирного строительства известны: раздельные счетчики и выходы на одной лестничной площадке. Считаю, что Верховный суд должен дать разъяснения нижестоящим инстанциям. Пока есть только одна рекомендация: если объект не угрожает жизни и здоровью граждан, его можно вводить в строй. А где же привлечение к уголовной ответственности "экспертов", которые дают ложные заключения?

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Что реально грозит застройщику-пройдохе? Штраф. Для физических лиц (частное жилье же строят "физики") его размер составляет от двух до пяти тысяч рублей. Это явно дешевле, чем полноценная проектно-сметная документация. Конечно, есть вопросы к администрациям районов. Неужели не видят, что на их территории возводят явно не то, о чем шла речь? Изначально, конечно, поймать за руку обманщика нельзя. Чиновник видит документы: для индивидуального жилищного строительства достаточно уведомления. Все заполнено правильно. Однако в некоторых администрациях рейды проводятся ежемесячно, а где-то даже чаще.

Немножко казуистики. Индивидуальный дом нельзя разбить на части. Но можно на доли. Вот если у вас семья из трех человек, муж, жена и ребенок, то каждому принадлежит треть квартиры. Это и есть лазейка в законе. Ушлый предприниматель формально продает не квартиры, а доли в особняке.

- На этом этапе уже можно заподозрить обман, - считает председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елена Прохорова. - А людей надо информировать. Но они сами, прежде чем вложить деньги, должны поинтересоваться, что это за дом.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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