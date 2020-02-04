Новости

Трамп с легкостью одержал победу на кокусе в штате Айова 09:58
Умер основатель "Шанинки" Теодор Шанин 09:52
Роскосмос предложил снизить требования к космонавтам 09:52
Кабмин одобрил смягчение наказания беременным за нетяжкие преступления 09:51
В Барнауле расселяют треснувший дом из-за угрозы обрушения 09:48
Ученые разработали новую методику диагностики рака мочевого пузыря 09:43
Причиной отравления учеников в лицее Якутска стал норовирус 09:42
В Сочи шесть человек отравились угарным газом 09:39
Глава ВМС США призвал изменить состав флота 09:38
Во Франции проходят испытания ветряной турбины без винтов 09:36
В Мексике запретили продажу кошек и собак 09:34
Эксперты Роскачества выяснили, какие колонки лучше по качеству звука 09:33
На Сахалине соцработница похитила у пенсионеров полмиллиона рублей 09:32
На Галапагосских островах нашли черепах, родственных двум вымершим видам 09:30
Крымчан предупредили об ураганном ветре и сильных осадках 09:25
Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии 09:16
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры 09:05
Итальянский фермер изобразил коронавирус с помощью трактора 08:53
В КНР оценили уровень смертности от вспышки коронавируса 08:45
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи 08:44
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов 08:37
В центре Тулузы будет высажен микролес 08:29
Украина подаст новые иски против России 08:26
Юная художница из Прикамья стала автором цифровой обложки Vogue 08:21
Российские химики сумели извлечь спирт из сточных вод 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 09:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымчан предупредили об ураганном ветре и сильных осадках

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пятого-седьмого февраля в Крыму в связи с выходом активного южного циклона ожидается ураганный ветер с порывами до 27 метров в секунду и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях разослал Крымский региональный центр по гидрометеорологии.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Москву надвигаются морозы с "ледяного континента"

Непогода начнется в среду с очень сильного дождя и юго-западного ветра с переходом на северо-западный скоростью 15-20 метров в секунду при плюсовых температурах - ночью 3-5, а ночью 9-11 градусов. В четверг ветер и осадки станут меньше, но характер погоды сохранится.

А вот с 8 февраля начнется резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, а днем столбик термометра не поднимется выше 3-8 градусов мороза. Ожидается сильный снег и гололедно-изморозевые отложения.

Общество Ежедневник Погода Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Нефть марки Brent подешевела до 55 долларов за баррель
Минтранс предложил запретить музыкальные выступления в электричках
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года