Крымчан предупредили об ураганном ветре и сильных осадках

Пятого-седьмого февраля в Крыму в связи с выходом активного южного циклона ожидается ураганный ветер с порывами до 27 метров в секунду и очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях разослал Крымский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода начнется в среду с очень сильного дождя и юго-западного ветра с переходом на северо-западный скоростью 15-20 метров в секунду при плюсовых температурах - ночью 3-5, а ночью 9-11 градусов. В четверг ветер и осадки станут меньше, но характер погоды сохранится.

А вот с 8 февраля начнется резкое понижение температуры воздуха ночью до 10-15 градусов мороза, а днем столбик термометра не поднимется выше 3-8 градусов мороза. Ожидается сильный снег и гололедно-изморозевые отложения.