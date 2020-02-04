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04.02.2020 11:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани за год отремонтируют более 300 социальных объектов

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
На эти цели в бюджете края выделено 2,4 миллиарда рублей, отметил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе расширенного планерного совещания.
Фото: Игорь Глазко Фото: Игорь Глазко
Фото: Игорь Глазко

В мероприятии приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, в режиме видеоселектора - главы муниципальных образований.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в бюджете региона на ремонт социальных объектов в этом году зарезервированы значительные средства.

- Надо отремонтировать пять поликлиник и 42 больницы - это более 1,5 миллиарда рублей. На 124 школы и 78 детских садов выделено около 600 миллионов рублей, на 59 учреждений культуры - почти 300 миллионов. Жители ждут, что все эти работы будут завершены в срок, - сказал губернатор.
Глава региона добавил, что в феврале необходимо заключить соглашения на предоставление субсидий по каждому объекту.

Министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева доложила, что со всеми муниципалитетами заключены соглашения о капитальном ремонте школьных спортивных залов.

- Все лимиты доведем. Согласовали с главами муниципалитетов дорожные карты по капремонту. Все сделаем в срок, - отметила министр.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что промежуточные итоги этой работы подведут в июле. В случае отставания от графика будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения. 

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