Волгоградский элеватор является перевалочным пунктом на пути к югу. Сюда свозят зерно, чтобы дальше отправлять по Волге. Из Волгограда есть возможность отправить груз как вверх по реке, так и Каспийским и Черным (через Волго-Дон) морем. Транспортировка товаров по воде более рентабельна, чем по автомобильной или железной дороге.

Но зимой, как правило, навигация закрыта. В прошлые годы бывало, что самая поздняя отправка партии зерна приходилась на декабрь. В этом году впервые за 79 лет с местного элеватора начали отгрузку в январе. Необычно теплая зима дала такую возможность. И сухогруз с российской кукурузой уже прибыл в Иран. Зерно не просто пересыпают из вагона на судно. Сначала его анализируют в лаборатории.

- На элеваторах, принимая грузы с автомобильного и железнодорожного транспорта для отправки по воде, обязательно осуществляют входной контроль. Составляются отгрузочные партии. Все анализы проходят в соответствии с иранскими стандартами. Мы проверяем, не бито ли зерно, есть ли в нем примеси, какова его влажность. Январская кукуруза была высокого качества, - рассказала начальник лаборатории волгоградского элеватора Ольга Деркачева.

Можно предполагать, что в 2020 году грузооборот элеватора превысит прошлогодний показатель: тогда с причала ушли 53 судна. В январе отправили уже третий сухогруз.

- Пшеница, рожь, ячмень, кукуруза идут из нашей области и от соседей. Так как мы находимся на берегу Волги, приоритетом всегда была погрузка на водный транспорт. Мощность хранения у нас 91 тысяча тонн зерна. За год принимаем 200 тысяч тонн. Сейчас вводим новый пульт, переходим с аналогового на цифровой, то есть процесс будет полностью автоматизирован, - поясняет директор предприятия Татьяна Перевозчикова.

Вообще-то зернохранилище расположено не у самой воды. До реки целый километр с жилой застройкой и оживленной дорогой. Но для злаков есть персональная ветка "метро". По подземной галерее протяженностью километр зерно на движущейся ленте доставляется к причалу. А там из трубы ссыпается в трюм сухогруза. На полную загрузку, без малого три тысячи тонн, требуются почти сутки.

Кстати, этого момента очень ждут местные рыболовы. Когда зерно мощной струей бежит из трубы, вокруг распространяется облако мучной пыли. Получается отличная прикормка для рыбы. Поэтому любители посидеть с удочкой даже звонят на пристань и уточняют, когда ожидается отгрузка. Обычно судно доходит до Астрахани за пару дней. Зимой условия сложнее, так что допустимо увеличение срока вдвое. А затем еще два дня по Каспию к иранскому берегу.

- Водный транспорт вдвое дешевле, чем железная дорога и автомобили. Соответственно, мы можем дать лучшую цену товаропроизводителям Волгоградской области. Это фермеры из Новониколаевского и Михайловского районов. Конкретные цифры я, конечно, не назову, - отметил коммерческий директор компании-трейдера Павел Василюк. - Сколько лет работаю, впервые вижу отгрузки в январе. А вообще волгоградское качество очень ценится на международном рынке. Здесь климат хороший. Планируются еще закупки. Если погода позволит, и в феврале будем отправлять кукурузу. Мы еще занимаемся доставкой из Астраханской области. Так что для иранских партнеров приемка грузов не прекращается весь год.

Фуражная кукуруза из Волгоградской области востребована не только в Иране, но и в Турции и Израиле. В прошлом году регион получил неплохой урожай этой культуры, 325 тысяч тонн, что на 30 процентов больше, чем в 2018 году.

Комментарий

Елена Тарасова, председатель регионального комитета сельского хозяйства Волгоградской области:

- В 2019 году в области произведено 4,5 миллиона тонн зерна. Отправлено на экспорт около миллиона тонн. По этому показателю мы заняли седьмое место в РФ. Это стало возможным благодаря тому, что налажена конструктивная работа с федеральным центром, обеспечены межрегиональные и международные связи. Аграрии за последние годы ввели в оборот неиспользуемые пашни, стали участниками программы развития мелиорации. Важно, что с ростом количественных показателей повышается и качество продукции, то есть ее конкурентоспособность.