Пьер Ришар вошел в жюри международного форума в Крыму

Французский актер Пьер Ришар вошел в состав XXII международного фестиваля античного искусства "Боспорские агоны", которые планируется провести в Керчи в июне 2020 года. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщила директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

По ее словам, Ришар вошел в жюри фестиваля по приглашению его председателя, народного артиста России, актера и режиссера Юрия Васильева, который дружен с французским коллегой и даже снял того в своем фильме "Продавец игрушек".

В комментарии "РГ" член оргкомитета "Боспорских агонов", гендиректор кинокомпании "Грифон фильм" Александр Беланов уточнил, что по его инициативе об участии Ришара в фестивале с актером в Париже договорился сценарист, режиссер и продюсер из Перми Юрий Торохов.

- Ришар, кстати, великолепный винодел, так что с удовольствием будем угощать его лучшими крымскими винами, - признался Беланов и добавил: - Во время визита на полуостров запланировано несколько выступлений актера с моноспектаклем, который благодаря яркому таланту и блестящему мастерству исполнителя будет понятен даже тем, кто не владеет французским языком.

Отметивший прошлым летом 85-летие актер и режиссер Пьер Ришар снялся в 60 фильмах, среди которых на территории бывшего Советского Союза наиболее известны "Игрушка", "Невезучие", "Укол зонтиком", "Папаши", "Беглецы".