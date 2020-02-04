Рынок черного лома на юге России лихорадит. Возросшая активность налоговой службы и квоты на вывоз лома в последнем квартале 2019 года снизили привлекательность заготовительного бизнеса, говорят опрошенные "РГ" предприниматели. Правда, оказывается, что пострадали в основном те, кто работал в серой зоне. Более того, в 2020 году федеральные власти намерены открыть специальную биржу, чтобы все сделки на рынке ломозаготовки проводились законно.

Металлургические заводы Кубани и Ростовской области по понятным причинам находятся недалеко от портов, поэтому у местных заготовительных контор всегда был выбор, куда выгоднее продавать скупленный лом. В 2016 году представители нескольких крупных металлургических компаний ЮФО обратились к федеральным властям с просьбой каким-то образом ограничить вывоз сырья из России. Свою позицию они объясняли так: трейдеры и экспортеры при продаже металла за рубеж используют черные схемы ухода от налогов с использованием офшоров. Тогда на рынке юга не раз возникала абсурдная ситуация: закупочные цены российских заводов оказывались выше экспортных, но трейдеры все равно предпочитали грузить корабли в Турцию. Просто в официальных контрактах на поставку проходили ненастоящие, заниженные суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводилась на закрытые счета, поясняли тогда знакомые с ситуацией коммерсанты. В результате южные металлургические предприятия стояли недогруженными, некоторые даже не смогли воспользоваться моментом и стать поставщиками для крупных инфраструктурных проектов 2010-х годов (таких как Олимпиада-2014 или чемпионат мира по футболу-2018). А ведь для любого предприятия такой крупный контракт - шанс, который может выпасть только раз в жизни.

Власти еще в 2015 году признали лом черных металлов "товаром, существенно важным для внутреннего рынка". Это значит, что в отношении него в исключительных случаях могут устанавливаться временные ограничения или полный запрет на экспорт. Однако, видимо, не желая агрессивно вмешиваться в рынок, власти использовали эту возможность только с сентября по декабрь 2019 года. И хотя на самих заводах просили ввести экологический сбор на экспорт, государство поступило еще мягче: ввело квоты. Но ломозаготовители выступили с резкой критикой и этой меры.

- Квоты ввели с целью повлиять на ценообразование на лом для поддержки производителей металла и труб. Однако ограничения только усугубили и без того неблагоприятную ситуацию в отрасли, - говорит исполнительный директор профильной ассоциации НСРО "Руслом.ком" Марина Угловская. - Спрос на российские полуфабрикаты и металлопрокат на внешнем рынке в 2019 году снижался, динамика мировых рынков металлопродукции была отрицательная. И это не было принято во внимание органами власти при установлении дополнительного внешнеторгового барьера.

Правда, как писали отраслевые СМИ со ссылкой на данные Фонда развития трубной промышленности, за сентябрь и октябрь 2019 года предприятия этой отрасли увеличили закупки лома на 5,4 процента по отношению к тому же периоду 2018 года, стоимость лома в октябре-сентябре 2019 года впервые за четыре года не выросла. В ассоциации считают, что введение квот привело к сокращению рынка. Ущерб бюджету от недополученных таможенных платежей, по их оценке, превысил 224 миллиона рублей, а еще свыше 4,5 миллиарда рублей (в валютном эквиваленте) потеряли экспортеры.

Об этом говорят и предприниматели "на земле".

- Года три назад налоговые органы стали закручивать гайки, в частности, запрещать наличный расчет при ломозаготовке. Объяснялось это тем, что нужно очистить рынок, уйти от серых схем расчетов. Конечно, не все операции проводились официально, с документами и по безналу. Но по-другому было нельзя: в деревнях, например, банковских карточек и кассовых аппаратов просто нет, - говорит один из ростовских бизнесменов, который закрыл свои ломозаготовительные конторы в конце 2018 года. - В результате рынок "обезжирили", многие, как и я, просто ушли в другой бизнес. Кому от этого стало лучше?

Также в ассоциации критикуют проект биржи лома, подготовленный ФАС России, который планируется реализовать с 1 апреля 2020 года. Например, в пояснительных материалах к проекту говорится, что будет создан определенный список случаев, которые выводят сделки с ломом и отходами металлов из-под указанного общего правила. И, как говорят общественники, это нарушает базовые принципы равенства форм собственности, "а обязанность экспортеров реализовать лом через биржу нарушает принципы свободы экономической деятельности и невмешательства кого бы то ни было в частные дела, договорной свободы, самостоятельного распоряжения своей собственностью". Не будет ли это как раз использоваться для недобросовестной конкуренции?

- Кроме того, биржевой инструментарий вообще не востребован рынком лома. Причем не только в России, но и во всем мире. Лом металлов не является биржевым товаром, не обладает его признаками. Лом внутри одной партии имеет разный химический состав, а стандартизация на рынке требует значительной доработки. На биржу традиционно выводятся крупнооптовые лоты. В случае с металлоломом стандартная вагонная партия составляет от 30 тонн, что не является значимым для биржевой торговли. Такие лоты традиционно выставляются на электронных торговых площадках, - поясняет Угловская. - Обязательные биржевые механизмы вводятся при монополизации рынка в стране, как это было в случае с нефтяным сектором в России. Например, в США рынок нефти сопоставим по объемам с российским, но, в отличие от нашего рынка, является высококонкурентным. В этой связи биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами в США просто нет.

В настоящее время рынок услуг бирж в России небольшой, то есть реальной конкуренции между организаторами биржевых торгов нет. Поэтому ломозаготовители и трейдеры не смогут выбирать приемлемые условия взаимодействия и будут вынуждены пользоваться услугами одной-двух бирж. В случае конфликта между биржей и участником торгов последний не сможет найти альтернативу на рынке для торговли.

Вообще эксперты дают неблагоприятный прогноз отрасли на 2020 год на юге России. Во-первых, говорят они, с рынка ушли экспортные компании, которые не получили квот и остановили заготовку в 2019 году. Во-вторых, экспортные цены на лом из-за мировой конъюнктуры остаются ниже внутренних закупочных цен в ЮФО (в начале января 2020 года цена на внешнем рынке была 295 долларов США, а к концу месяца упала до 277 за тонну). Кроме того, экспортеры несут куда большие затраты, чем продавцы на внутренний рынок. Дополнительные издержки составляют 50 - 60 долларов США на тонну, где 40 долларов - это пошлины и фрахт. С другой стороны, сбор и покупка лома считается одним из самых криминальных промыслов, и его давно хотят вывести из тени, что, конечно, приведет к дальнейшему падению рентабельности этой отрасли и исчезновения мелких игроков. Но в результате на рынке останутся только эффективные предприниматели, готовые работать в условиях прозрачного рынка.