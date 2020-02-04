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04.02.2020 11:47
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Севастополь утвердил координаты границы с Республикой Крым

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Закон, утвердивший описание границ между городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым, принят сегодня на заседании Законодательного собрания Севастополя. Документ поддержали все присутствующие депутаты.

- Принятие закона позволит внести в реестр границ сведения об административно-территориальном делении, сведения о границах между субъектами РФ и границах внутригородских муниципальных образований Севастополя. Позволит продолжить разработку документов территориального планирования и утвердить генплан Севастополя, - рассказал и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов.

Крым и Севастополь подписали соглашение о границах

Чиновник сообщил, что два субъекта граничат между собой по границе их административно-территориальных образований. Со стороны Севастополя это Нахимовский и Балаклавский районы, а со стороны РК - Бахчисарайский район и город Ялта.

По словам Жукалова, современная граница Севастополя была установлена в 1993 году, а в 2005 году отражена в генплане города. В 2014 году Росреестр установил границу кадастрового округа "Севастопольский" для ведения кадастра недвижимости. В 2019 году состоялись совместные совещания представителей РК и Севастополя, в результате которых достигнуто соглашение о координатном описании границы. При этом сохранен "баланс территорий между субъектами".

Вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников подчеркнул, что целью работы было уточнение координат, при этом "фактического изменения границ не происходило".

- Мы установили координатное описание, не отходя от границ, существовавших в советский период, ни на километр, - сообщил Солодовников. - В некоторых случаях "шли по заборам", учитывали размещение конкретных домов с жителями, которые имеют постоянную регистрацию, получают госуслуги и имеют договоры с ресурсоснабжающими организациями в одном из субъектов, что было отражено в документах советского и более позднего периода. Учитывали естественные границы горной гряды, старые межевые знаки.

Генплану Севастополя снова потребовалась доработка

Глава комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов рассказал, что с 1873 года, когда было создано севастопольское градоначальство и впервые описаны его границы, до сегодняшнего дня площадь Севастополя увеличилась почти втрое, с 30 600 до 86 400 гектаров.

Вице-спикер ЗС Василий Пархоменко отметил, что при утверждении границ интересы жителей Севастополя не были ущемлены.

- Закон о ратификации границ между Севастополем и Крымом позволит разрешить ряд стратегических вопросов: это не только генплан, но и строительство новых коммуникаций, дорог, объектов, - считает Пархоменко. - Главное, что интересы севастопольской общины при установлении границ не ущемлены. Наши соседи-крымчане не претендовали на наши территории и быстро и грамотно согласовали границы.

Соглашение о границах 15 января 2020 года было подписано главой РК Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым. Документ также должен быть утвержден Госсоветом РК.

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