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04.02.2020 14:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Эндаумент. Перевод на калмыцкий

У лицея в Элисте появился собственный инвестиционный фонд
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 22(8076)
У Элистинского лицея появился собственный инвестиционный фонд, доход от которого пойдет на его развитие. Эндаумент-фонд (от англ. endowment - пожертвование, вклад) лицея составляет более 3,5 миллиона рублей. Уже выбрана управляющая компания, которая будет приумножать капитал учебного заведения на фондовом рынке, вкладывая его в ценные бумаги и совершая финансовые операции. Ожидается, что в результате доверительного управления доход лицея составит 9 - 10 процентов годовых. Кстати, по похожей схеме уже не один век развиваются известные западные университеты, например, Гарвардский и Стэндфордский.
Фото: Руслан Мельников/РГ Инвестиционный фонд лицея позволяет привлечь средства на различные мероприятия, не выпрашивая их у предпринимателей. Фото: Руслан Мельников/РГ
Инвестиционный фонд лицея позволяет привлечь средства на различные мероприятия, не выпрашивая их у предпринимателей. Фото: Руслан Мельников/РГ

Практика инвестиционного финансирования в сфере школьного образования пока нова и непривычна для России. А для небольшой и небогатой степной Калмыкии появление эндаумент-фонда в лицее - это практически революционное событие. Успех подобных начинаний во многом зависит, с одной стороны, от организаторских способностей инициаторов проекта, а с другой - от готовности меценатов, которыми в основном являются выпускники учебного заведения, вкладывать свои средства в его развитие. В случае с лицеем эта связка сработала эффективно.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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- Наш самый главный капитал - это выпускники лицея, учителя и мои коллеги, наши партнеры и родительская общественность, - объясняет успех директор лицея Елена Ширипова.

Сформировать инвестиционный фонд с внушительным по меркам небольшого учебного заведения капиталом лицею позволила победа, которую он одержал в конкурсе, учрежденном известным российским предпринимателем. По условиям конкурса образовательной организации за достаточно короткий срок требовалось собрать полтора миллиона рублей, причем каждый взнос не мог быть меньше 100 000 рублей. В этом случае еще полтора миллиона рублей перечисляет учредитель конкурса, который также выступает в качестве мецената.

Необходимую сумму удалось собрать буквально за месяц. Причем некоторые выпускники лицея, разбросанные по всему миру, специально скидывались, чтобы вместе сделать 100-тысячный взнос. Пожертвования начали поступать буквально на следующий день после объявления о начале кампании. Как признаются педагоги, информация о сборе средств воспринималась как сводки с полей сражений. Отношение к проекту в лицее было более чем серьезное.

Фото: iStock
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- Эндаумент - это возможность привлечь дополнительные средства на долгосрочной основе, вместо того чтобы выпрашивать у спонсоров деньги на какое-то мероприятие. У нас теперь будет свой "кошелек", куда мы сможем залезать в случае необходимости. А самое главное, эти деньги должны идти на образование, - говорит преподаватель истории Светлана Шевенова.

Примечательно, что в сборе средств для эндаумент-фонда принимали участие не только педагоги, но и лицеисты. 14-летняя Иляна Мамонова провела значительную часть организационной работы и переговоров с выпускниками.

- Все началось с того, что один из выпускников предложил принять участие в этом конкурсе. Для меня это было возможностью получить новый опыт. Я изучила всю информацию о конкурсе и начала работать с меценатами, которые в основном являлись выпускниками лицея. И, думаю, достигнутый результат - это заслуга учителей. Став меценатами, бывшие ученики могут поблагодарить их за путевку в будущее, - говорит она.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Лицею удалось буквально за месяц собрать сумму даже больше требуемой. Причем несколько меценатов пожелали оказать помощь учебному заведению анонимно. Пожертвования в фонд приходят до сих пор.

- Некоторые выпускники предлагали перевести собранные средства в валюту. Но мы решили все же сформировать рублевый фонд, - отмечает директор заведения.

С учетом ожидаемой доходности лицей будет получать около 10 процентов годовых. Это примерно 300 000 рублей в год. Деньги пойдут на подготовку и стажировку педагогов, премиальный и наградной фонд, на поощрение лицеистов, добившихся особенных успехов, и на укрепление материальной базы.

Кстати

С инициативой создания эндаумент-фонда также выступала элистинская школа N 21. Шестиклассница Аделия Авшеева даже победила с этим проектом в одной из номинаций республиканского конкурса "Деловая леди".

- Эндаумент-фонд - это наиболее прозрачная форма благотворительности, когда деньги жертвователей не расходуются, а постоянно работают на благо школы, - считает Аделия. - Такой источник финансирования объединяет несколько поколений учащихся и формирует школу будущего. Он позволяет обеспечить ее поддержку не только в текущий момент, но и через 10, 20, 30 лет, когда в школу придут учиться наши дети и внуки. Эндаумент-фонд - это прямая инвестиция в развитие Калмыкии.

Общество Образование Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста

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