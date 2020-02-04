В Астраханской области создали штаб по предупреждению коронавируса

Новости

Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
Челябинские школы, секции и кружки закрыты до особого распоряжения 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 18:59
Проект: В регионах

В Астраханской области создали штаб по предупреждению коронавируса

Текст: Наталья Коротченко
План предупреждения завоза коронавируса разработали в Астраханской области на первом заседании регионального штаба, который создан по поручению губернатора Игоря Бабушкина. В состав штаба вошли представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и минздрава области.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Как сообщает пресс-служба губернатора, Роспотребнадзор ведет санитарный контроль в аэропорту и морских портах, сотрудники Росздравнадзора мониторят наличие медикаментов: скупать их массово нет необходимости.

- В аптеках региона имеется достаточное количество масок, а также дезинфицирующих и противовирусных препаратов, - сообщили в ведомстве.

В областной инфекционной больнице сформирован дополнительный коечный фонд, чтобы в случае необходимости оперативно обеспечить госпитализацию пациентов. Кроме этого, минздрав области в два раза увеличил число бригад "Скорой помощи", для работы привлекли специалистов медколледжа и врачей-ординаторов медуниверситета.

Фото: Максим Коротченко/РГ
В Астрахани построят пятиэтажную поликлинику

Между тем, в соцсетях распространяется видеоролик, что село Тулугановка Володарского района, где в одном из хозяйств трудятся граждане Китая, закрыли на карантин.

- Эта информация является вымыслом. На данный момент в регионе не зарегистрировано ни одного случая опасного заболевания, - сообщил министр здравоохранения области Фёдор Орлов.

В настоящее время зарегистрировано шесть астраханцев, которые прибыли из Китая, они прошли медобследование, заболевание не выявлено.

"Ситуация с ОРВИ также находится под контролем. Эпидпорог превышен, но число обращений по ОРВИ снизилось на 14,3 процентов. В 2019 году от гриппа в Астраханской области было привито почти 50 процентовнаселения и это дало положительные результаты", - говорится в сообщении.

В городской поликлинике №8 организован пункт неотложной медпомощи для повышения доступности медпомощи работающему населению, которые в силу нехватки времени не могут обратиться к врачу. "Неотложка" работает каждый вечер с 18.00 до 22.00. К концу недели также заработает пункт неотложной помощи для детей.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу