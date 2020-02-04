В Астраханской области создали штаб по предупреждению коронавируса

План предупреждения завоза коронавируса разработали в Астраханской области на первом заседании регионального штаба, который создан по поручению губернатора Игоря Бабушкина. В состав штаба вошли представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и минздрава области.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Роспотребнадзор ведет санитарный контроль в аэропорту и морских портах, сотрудники Росздравнадзора мониторят наличие медикаментов: скупать их массово нет необходимости.

- В аптеках региона имеется достаточное количество масок, а также дезинфицирующих и противовирусных препаратов, - сообщили в ведомстве.

В областной инфекционной больнице сформирован дополнительный коечный фонд, чтобы в случае необходимости оперативно обеспечить госпитализацию пациентов. Кроме этого, минздрав области в два раза увеличил число бригад "Скорой помощи", для работы привлекли специалистов медколледжа и врачей-ординаторов медуниверситета.

Между тем, в соцсетях распространяется видеоролик, что село Тулугановка Володарского района, где в одном из хозяйств трудятся граждане Китая, закрыли на карантин.

- Эта информация является вымыслом. На данный момент в регионе не зарегистрировано ни одного случая опасного заболевания, - сообщил министр здравоохранения области Фёдор Орлов.

В настоящее время зарегистрировано шесть астраханцев, которые прибыли из Китая, они прошли медобследование, заболевание не выявлено.

"Ситуация с ОРВИ также находится под контролем. Эпидпорог превышен, но число обращений по ОРВИ снизилось на 14,3 процентов. В 2019 году от гриппа в Астраханской области было привито почти 50 процентовнаселения и это дало положительные результаты", - говорится в сообщении.

В городской поликлинике №8 организован пункт неотложной медпомощи для повышения доступности медпомощи работающему населению, которые в силу нехватки времени не могут обратиться к врачу. "Неотложка" работает каждый вечер с 18.00 до 22.00. К концу недели также заработает пункт неотложной помощи для детей.