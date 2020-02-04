В Крыму исправили программу развития промышленного комплекса

Правительство республики утвердило новую редакцию государственной программы "Развитие промышленного комплекса", которая реализуется в Крыму с 2017 года.

По словам министра промышленной политики РК Андрея Васюты, уровень промышленного производства в обрабатывающих отраслях к 2023 году должен повыситься приблизительно на треть в сравнении с 2017 годом, предшествующим началу действия программы. Отгрузка собственных товаров увеличится на 40 процентов.

- Цель - модернизация производственной базы, создание новых предприятий, а также оказание государственной поддержки, - сказал он.

Глава республиканского минпрома уточнил, что программу дополнили мероприятиями на 2022 год.

- Сейчас она охватывает пятилетний период, с 2018 по 2022 годы, - пояснил Васюта. - Внесены также изменения, предложенные предприятиями - участниками программы на 2020 - 2021 годы.

За пять лет минпром Крыма предоставил 8 видов субсидий на общую сумму почти 395 миллионов рублей.

- На реализацию программы в 2020 году запланировано около 155 миллионов рублей из бюджета республики, мы также намерены привлечь около пяти с половиной миллиардов внебюджетных средств, - отметил руководитель ведомства.

Глава Крымского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин назвал запланированное на 2020 год финансирование программы из республиканского бюджета мизерным.

- Износ оборудования на предприятиях велик, а конкуренция на рынке настолько возросла, что можно победить только при серьезной модернизации производства, - отметил промышленник. - Существующие механизмы поддержки за счет бюджета Крыма, благодаря которым финансовую помощь получило и наше предприятие, не решают проблем кардинально. Это ставит под вопрос намеченные темпы роста производительности труда и производства.

При этом Баталин признался, что у его предприятия есть определенные кредитные ресурсы, однако привлекать новые "достаточно тревожно".

- Поэтому мы обратились в Минпромторг и правительство России с просьбой о предоставлении субсидий, которые бы позволили, в частности, крымским оборонным предприятиям модернизировать производство, - сказал он. - Наш завод запросил субсидию около 250 миллионов рублей. Излагая эту просьбу, мы объяснили, что эффект получит не только предприятие, но и бюджет Крыма.