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04.02.2020 20:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму из-за обвала закрыли дорогу на гору Ай-Петри

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района
Фото: Пресс-служба администрации Бахчисарайского района

В Крыму из-за обвала подпорной стены и аварийного состояния закрыта на неопределенное время дорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым.

Фото: iStock
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- Из-за активизации оползневых процессов в результате воздействия талых вод и разрушения подпорной стены на 36-м километре автомобильной дороги Бахчисарай - Ялта возникла угроза чрезвычайной ситуации, - сообщили в минтрансе РК. - В целях безопасности дорожного движения с 4 февраля 2020 года движение по дороге Бахчисарай - Ялта (въезд на Ай-Петри со стороны Бахчисарая) временно прекращено для всех видов транспортных средств.

На месте ЧС установлены бетонные блоки и соответствующие дорожные знаки, запрещающие проезд. Теперь подняться на плато Ай-Петри на автомобиле можно только со стороны Ялты. Движение планируется возобновить после завершения аварийно-восстановительных работ, но завершатся ли они к началу курортного сезона - пока неизвестно.

Напомним, зимой движение по автодороге Бахчисарай - Ялта на участке Ай-Петри - Учан-Су (въезд на Ай-Петри со стороны Ялты) временно ограничено для всех механических транспортных средств, за исключением транспортных средств категории M1G и N1G повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения.

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