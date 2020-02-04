В Крыму запутались в трех схемах обращения с отходами

В Крыму готовятся принять третью за неполные шесть лет территориальную схему обращения с отходами, включая коммунальные. Проект документа, за который из бюджета заплатили семь миллионов рублей, получился сырым и неудачным. К тому же даже специалисты не могут сказать, чем же третий вариант существенно отличается от двух предыдущих, за которые заплачены не меньшие деньги. Работать пока не смогли ни по одной из предложенных схем.

Пока еще действующая территориальная схема обращения с отходами безнадежно отстала от нормативной базы правительства и уже не соответствует критериям нацпроекта "Экология". Новый проект предусматривает строительство в Крыму трех экотехнопарков - заводов по переработке мусора, крупнейший из которых в Белогорском районе. Второй парк, также с сортировочной линией и полигоном, планируется разместить в Сакском районе и третий - в Ленинском. Кроме того, коммунальные отходы будут сортировать на восьми станциях в Симферополе, Алуште, Джанкое, Бахчисарае, а также Первомайском, Нижнегорском, Белогорском и Красногвардейском районе.

- Сортировочные станции создаются для минимизации расходов на транспортировку мусора, - пояснила заместитель министра ЖКХ Крыма Наталья Кривенко. - О глубокой переработке сейчас речь не идет, она возможна лишь в будущем.

Первоначально в схеме планировали сортировку отходов на четыре фракции: стекло, бумагу, ПЭТ-бутылки и мокрый мусор. Но от этой идеи оказались в пользу более простого варианта, предусматривающего разделение на сухую фракцию и мокрую. Переработка промышленных отходов строительной отрасли также не предусматривается. Предполагается, что до 30 процентов отходов будут принимать полигоны. Что будет с мусором после разделения, никто всерьез, похоже, не задумался.

- Проект предлагает открытое хранение отсортированных фракций. Это значит, вокруг будет распространяться неприятный запах, - говорит депутат Госсовета Крыма Ольга Виноградова. - Наверное, нужны современные заводы закрытого типа.

Запах будет распространяться не только от мест хранения, но и по пути следования мусоровозов, транспортные маршруты которых не продуманы, как считают эксперты. Если они будут проходить через населенные пункты, это неминуемо вызовет недовольство населения и социальную напряженность. В Бахчисарае, например, общественность уже выступила против мусоросортировочной станции, и для нее будут искать новое место. Такая же ситуация в Симферополе на улице Жени Дерюгиной. Зато Госкомитет по ценам и тарифам Крыма усмотрел в проекте новой терсхемы заложенное необоснованное повышение тарифов региональных операторов обращения с отходами. Авторы проекта не смогли даже точно подсчитать годовой объем отходов, накапливаемых в Крыму, завысив его на 40 процентов. Неверную цифру просто взяли из старого документа. А некоторые многоэтажки в схеме потерялись вместе с жильцами. Неудивительно, что в профильном комитете парламента Крыма предложили увеличить срок обсуждения до трех месяцев, чтобы авторы могли исправить все свои многочисленные промахи.

Между тем эксперты советуют крымчанам учесть опыт других субъектов РФ, где этот путь уже прошли. Прежде всего, не стоит пытаться разместить экокластеры в отработанных карьерах, как бы соблазнительно это ни казалось на первый взгляд.

- Нигде не удалось построить экокластер в отработанных карьерах. Отсутствие источников энергии и транспортных путей, близость грунтовых вод этому препятствуют, - объяснил первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - В деревне Щелканово Московской области построен объект стоимостью 560 миллионов рублей, который не работает, потому что он загрязняет воду.

Вместо этого лучше присмотреться к заброшенным промзонам, которые уже имеют санитарный кордон, подъездные пути и линии электропередачи и которых много в Крыму. Кроме того, целесообразно сразу делать ставку на глубокую переработку отходов, как в Подмосковье, где на промежуточных этапах просчитывают рентабельность и тариф для населения. Наконец, как показывает опыт, не стоит увлекаться компостированием отходов, поскольку компост с мусорных полигонов в России покупают неохотно. В новой схеме для Крыма компостирование как раз предусмотрено.

- Потратив огромные деньги, можно получить дурно пахнущие, никому не нужные горы компоста, которые будут расти и раздражать население, - прогнозирует эксперт. - В Германии земля стоит значительно дороже, поэтому там компост покупают, у нас - нет.

Учитывая замечания к проекту территориальной схемы обращения с отходами, министерство ЖКХ Крыма уже продлило на месяц, до 13 марта, срок обсуждения этого документа. Замечания и предложения будут собирать до 27 февраля.

Мнения

Виктор Тарасенко, глава ассоциации "Экология и мир", президент Академии наук Крыма:

- Территориальная схема обращения с отходами должна быть актуальным документом на ближайшее десятилетие. Но, к сожалению, в проекте многое не учтено, а некоторые исходные данные, положенные в основу расчетов, не верны. Проект исходит из сокращения численности постоянного населения Крыма, а в реальной жизни все наоборот. Растет число жителей полуострова и туристов. Экологи настаивали, чтобы новая терсхема вобрала в себя все последние достижения в сфере сортировки и переработки мусора, этого тоже не произошло. Проект можно сравнить с работой студента, нахватавшегося фактов из интернета, но не сделавшего никакого анализа.

Анатолий Петров, директор АНО "ЖКХ-контроль Республики Крым":

- Проект новой схемы готовили, основываясь на данных предыдущего варианта аналогичного документа, который признан неудовлетворительным. Надеюсь, что теперь разработчики учтут замечания и воспользуются актуальными сведениями регионального оператора обращения с коммунальными отходами. В 2015 году информация о накоплении и вывозе мусора была, мягко говоря, усредненной. Сейчас уже есть точные данные, поскольку на полигонах появились весы, через которые проходит каждая въезжающая машина. Второй аспект - морфология, то, из чего состоит мусор. Ее анализ взяли из старого, некачественного документа. Кроме того, морфология нуждается в уточнении каждые пять лет.

Справка "РГ"

В июле 2015 года правительство Крыма утвердило генеральную схему санитарной очистки. Предполагалось сформировать шесть кластеров и два подкластера с логистическими схемами обращения с ТБО. Также планировалось строительство семи мусороперерабатывающих станций. Действующую на сегодняшний день территориальную схему обращения с отходами в Крыму приняли в январе 2017-го и в том же году ее трижды корректировали.