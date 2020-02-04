В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС

Во вторник на территории кубанского города-курорта Горячий Ключ в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС. Об этом сообщается в официальном аккаунте местной администрации в Instagram.

"За минувшие сутки в муниципалитете выпало 31 мм осадков. Плюс к нам пришел поток воды со стороны Туапсе, - говорится в этой информации. - По состоянию на 7.30 уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки - 431 мм, в 8.30 уровень воды составил 420 мм".

Из-за подтопления перекрыт проезд по улице Пономаренко, а также дорога в районе ГАИ. В городе работает оперативная группа ГУ МЧС России по краю, ситуация находится на постоянном контроле.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, сегодня ночью в окрестностях курорта "после выпадения обильных осадков произошло повышение уровня воды в реках Кавярзе и Чепси с выходом их из берегов".

В результате в селе Фанагорийском (на территории муниципалитета находятся десятки населенных пунктов) подтоплены две улицы, 14 придомовых территорий и хозяйственные постройки. В восемь домов зашла вода. Ее уровень составил около трех-пяти сантиметров. Эвакуация населения не проводилась.

А в станице Пятигорской подтопленными оказались три улицы, 50 придомовых территорий и хозпостройки. В дома вода не заходила. По состоянию на 4.35 уровень воды в Чепси и Кавярзе снизился, вода ушла.