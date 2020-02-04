В Сочи появился поселок Сириус

В структуре Сочи на территории Имеретинской низменности появилась новая административно-территориальная единица - поселок городского типа Сириус создали в Сочи. Распоряжение о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Присвоить наименование "Сириус" поселку городского типа, образованному на территории города Сочи Краснодарского края", - говорится в тексте документа.

На территории нового поселка сосредоточены объекты, построенные к Олимпиаде-2014, включая стадион "Фишт". Кроме того, там располагается центр для одаренных детей "Сириус".

Ранее в Сочи провели референдум среди жителей Имеретинской низменности по вопросу создания нового поселка городского типа.

Положительный ответ дали 4412 человек, отрицательный - 763 человека.