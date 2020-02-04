В Сочи шесть человек отравились угарным газом

Это ЧП произошло утром во вторник в сочинском черноморском поселке Лоо. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, здесь в частном доме шесть человек, среди которых находились и трое детей, отравились угарным газом.

Как стало известно, сообщение о происшествии в оперативной дежурной смене МЧС узнали примерно в 06.50 утра. К этому дому сразу выехали спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавшие были сразу доставлены в больницы Сочи. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Предварительной причиной случившегося, по словам специалистов ведомства, стал неисправный генератор.