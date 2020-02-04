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04.02.2020 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи шесть человек отравились угарным газом

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Это ЧП произошло утром во вторник в сочинском черноморском поселке Лоо. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, здесь в частном доме шесть человек, среди которых находились и трое детей, отравились угарным газом.

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Как стало известно, сообщение о происшествии в оперативной дежурной смене МЧС узнали примерно в 06.50 утра. К этому дому сразу выехали спасатели и бригады скорой помощи. Пострадавшие были сразу доставлены в больницы Сочи. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Предварительной причиной случившегося, по словам специалистов ведомства, стал неисправный генератор.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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