Эксперты расскажут о роли "зеленой" энергетики в развитии России и мира

На форуме RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля в Москве, нобелевский лауреат Игорь Башмаков расскажет о роли восполняемых источников энергии (ВИЭ) в стратегии "низкоуглеродного" развития России и мира до 2050 года.

Предвзятые мнения о нанесении экологического ущерба ветроэнергетическими установками, их влиянии на флору и фауну все еще муссируются в обществе, хотя реальных оснований для них нет. Напротив, ВИЭ может снизить не только климатические, но и экономические риски и способствовать развитию "низкоуглеродной" экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

Тема развития "низкоуглеродной" стратегии развития стран будет обсуждаться в рамках панельной дискуссии "Ветроэнергетика и глобальное изменение климата. Экология ветроэнергетики" RAWIFORUM 2020. Спикер Игорь Башмаков - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе учрежденной ООН и Всемирной метеорологической организацией Межправительственной группы экспертов по изменению климата, генеральный директор Центра энергоэффективности - XXI век, доктор экономических наук.

В своем докладе Игорь Башмаков расскажет о роли ВИЭ в стратегии "низкоуглеродного" развития России и мира до 2050 года, также о проделанной работе по оценке масштабов субсидирования солнечных и ветряных электростанций в ведущих странах мира. Спикерами сессии также выступят представители органов государственной власти, посольства Германии в Москве, эксперты центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, некоммерческих организаций (ООО "Cоюз охраны птиц России", российское отделение Greenpeace, WWF России, The Bellona Foundation), директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика". Модерировать сессию будет генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.