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04.02.2020 14:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперты расскажут о роли "зеленой" энергетики в развитии России и мира

Текст: Олег Дмитриев
На форуме RAWIFORUM 2020, который пройдет 19-20 февраля в Москве, нобелевский лауреат Игорь Башмаков расскажет о роли восполняемых источников энергии (ВИЭ) в стратегии "низкоуглеродного" развития России и мира до 2050 года.
Нобелевский лауреат Игорь Башмаков станет спикером на RAWIFORUM 2020. Фото: Рамиль Сидтиков/ РИА Новости Нобелевский лауреат Игорь Башмаков станет спикером на RAWIFORUM 2020. Фото: Рамиль Сидтиков/ РИА Новости
Нобелевский лауреат Игорь Башмаков станет спикером на RAWIFORUM 2020. Фото: Рамиль Сидтиков/ РИА Новости

Предвзятые мнения о нанесении экологического ущерба ветроэнергетическими установками, их влиянии на флору и фауну все еще муссируются в обществе, хотя реальных оснований для них нет. Напротив, ВИЭ может снизить не только климатические, но и экономические риски и способствовать развитию "низкоуглеродной" экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

Фото: iStock
RAWIFORUM 2020 станет площадкой для обсуждения изменений климата

Тема развития "низкоуглеродной" стратегии развития стран будет обсуждаться в рамках панельной дискуссии "Ветроэнергетика и глобальное изменение климата. Экология ветроэнергетики" RAWIFORUM 2020. Спикер Игорь Башмаков - лауреат Нобелевской премии мира 2007 года в составе учрежденной ООН и Всемирной метеорологической организацией Межправительственной группы экспертов по изменению климата, генеральный директор Центра энергоэффективности - XXI век, доктор экономических наук.

В своем докладе Игорь Башмаков расскажет о роли ВИЭ в стратегии "низкоуглеродного" развития России и мира до 2050 года, также о проделанной работе по оценке масштабов субсидирования солнечных и ветряных электростанций в ведущих странах мира. Спикерами сессии также выступят представители органов государственной власти, посольства Германии в Москве, эксперты центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС, некоммерческих организаций (ООО "Cоюз охраны птиц России", российское отделение Greenpeace, WWF России, The Bellona Foundation), директор информационно-аналитического центра "Новая энергетика". Модерировать сессию будет генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин.

Экономика Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область RAWI Forum 2020 Международный Форум Российской Ветроиндустрии

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