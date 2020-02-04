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04.02.2020 13:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинские аптеки проверят на сговор после подорожания масок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинским УФАС организована проверка в отношении крупных аптечных сетей после жалоб горожан на подорожание медицинских масок, сообщили во вторник в антимонопольном ведомстве.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Готовятся запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены, - пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - Их действия будут проверены на признаки антиконкурентного соглашения по повышению цен.

Ранее оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил ФАС России и Росздравнадзору пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.

Стоит отметить, что пока на Южном Урале ни одного случая заражения новым вирусом еще не зарегистрировано. Однако с учетом трудовых мигрантов и студентов из Поднебесной, а также тесных связей с Китаем челябинских предприятий в регионе уже ввели повышенные меры безопасности. На 15 февраля даже запланированы масштабные учения в аэропорту, по легенде которых предстоит предотвратить распространение коронавируса от заболевших авиапассажиров.

Как сообщила главный инфекционист регионального минздрава Ольга Сагалова, врачи готовы к любому развитию событий: для тяжелых больных подготовлены два стационара в Челябинске и Магнитогорске, медперсонал городов и весей поменьше проинструктирован и подготовлен. Кроме того, усилен санитарно-карантинный контроль на всех приграничных пунктах пропуска, а 384 студентам из Китая пролили каникулы - они находятся под наблюдением врачей.

Вместе с тем, крайне негативная динамика отмечается по обычному гриппу, к которому наиболее восприимчивы оказались школьники в возрасте от семи до 14 лет. За последнюю неделю только в Челябинске на карантин закрыли 10 школ и более 500 классов. Специалисты отмечают, что регион находится на пороге эпидемии.

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