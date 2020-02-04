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04.02.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Курганские школы закроют на карантин

Текст: Екатерина Призова

Рост сезонной заболеваемости ОРВИ среди курганских школьников вынудил местные власти ввести карантин. Пока что - на десять дней. Дальше будут смотреть по ситуации.

"С 6 февраля и до особого распоряжения вводятся ограничительные мероприятия в общеобразовательных учреждениях", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Также будет ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

По данным на 3 февраля в области зарегистрировано 5239 случаев ОРВИ и гриппа. В возрастных группах от 0 до 14 лет наблюдаются темпы прироста заболеваемости до 64,6 процента. В самом Кургане зарегистрировано 2438 случаев ОРВИ. В возрастных группах от 0 до 14 лет прирост составил до 51,7 процента.

По информации областного центра гигиены и эпидемиологии в целом в регионе привито против гриппа 48,5 процента населения.

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