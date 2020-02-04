На Ямале завели дело против пилота, посадившего вертолет на дорогу

Прокуратура завершила проверку по факту инцидента с вертолетом, из-за плохой погоды севшего на ямальской трассе. Действия пилота, принявшего это решение, признаны правильными. Однако из-за того, что он не проинформировал о вынужденной посадке диспетчеров, в отношении него возбуждено административное дело.

Происшествие произошло 15 января 2020 года: Ми-8 выполнял вахтовый рейс - летел с месторождения на Гыданском полуострове в поселок Коротчаево, и из-за метеоусловий приземлился на проезжей части вблизи посадочной площадки ГП-2 Ямбург.

"Экипаж должен был дозаправить воздушное судно, но площадка была покрыта снегом, и командир принял решение садиться на обочине автодороги", - сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Посадка прошла благополучно, никто из 15 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Помех для движения транспорта вертолет не создал и после дозаправки продолжил путь.

Решение пилот принял верное и соответствующее всем правилами требованиям, отмечают в надзорном ведомстве, но экипаж не проинформировал диспетчеров для обеспечения безопасных условий при выполнении полета далее по маршруту.

"В связи с этим гендиректору авиакомпании внесено представление, а в отношении командира воздушного судна возбуждено дело об административном правонарушении, по ч.1 ст.11.4 КоАП РФ", - сообщает региональная транспортная прокуратура.