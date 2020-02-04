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04.02.2020 18:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Архив Суворова

На Урале открылся пункт оцифровки фронтовых фотографий и документов
Текст: Светлана Добрынина ( "Российская газета", Свердловская область)
Первый на Урале пункт оцифровки фронтовых писем, документов и фотографий открыли в Екатеринбурге. Расположен он в символичном месте: военно-историческом зале Дома офицеров Центрального военного округа. Судьба каждого документа, прошедшего здесь через цифровые технологии - прямой путь в уникальный фонд экспонатов к 75-летней годовщине Великой Победы. Он пополнит всероссийскую базу воинов-победителей и войдет в мультимедийный проект "Дорога памяти".

Главные гости на открытии пункта - ветераны Великой Отечественной войны. Уральцы-фронтовики пришли при медалях, и каждый со своим личным архивом. Сохраненные документы и фото, действительно, уникальные свидетельства времени. "Вот благодарственная книжка, где описан геройский поступок, а на открытии - слова моего тезки полководца Суворова: "Русские всегда бивали прусских", - показывает бережно склеенный скотчем документ бывший военный разведчик, а затем - танкист Дмитрий Суворов.

Ученые опубликовали архивные фотографии из концлагеря Собибор

Сейчас Суворов готов делиться воспоминаниями в цифровом формате.

- Доступ к услуге имеет любой человек, не только ветераны, но и родственники погибших, - пояснил Сергей Конов, заведующий военно-историческим залом Дома офицеров Центрального военного округа. Она абсолютно бесплатна. Все, для кого недоступны современные цифровые технологии, кто не умеет пользоваться интернетом или есть проблемы с доступом в эту сеть, могут приходить в дни и часы работы музея. Мы будем оказывать помощь в оцифровке фотографий, в передаче информации. Если попросят - переносить на цифровые носители, которые нужно принести с собой.

Единственное, что не смогут обеспечить на пункте военные специалисты - это восстановление поврежденных частей фото или ретуширование снимков. С этим придется идти к реставраторам.

"Попадут фото в интернет, и однополчане найдутся, себя узнают", - говорит ветеран Владимир Эккельман, который одним из первых оцифровал документы

- Эта фотография сделана в 1943 году. Мне тут 19 лет. На войне фотографироваться было некогда. Так что от боевой молодости сохранилось всего два снимка: этот и тот, где мы снялись всем взводом, - поясняет ветеран Владимир Эккельман и, задумавшись, добавляет: - Попадут фото в интернет, и однополчане найдутся, себя узнают…

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

Всероссийский проект "Дорога памяти" стартовал осенью прошлого года. Его главный замысел - сделать доступным для каждого документальные свидетельства о Великой Отечественной войне. На одну платформу стекаются данные о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, блокадниках. В федеральной базе уже более 400 тысяч имен. До сих пор со свободным сканированием документов возникали проблемы. В процесс были включены только военкоматы, но в их работу постороннему человеку необходимо было "вписаться": договориться о свободном времени, выделении консультанта.

Екатеринбург первым расширил возможности, подобные пункты оцифровки фронтовых документов запустят в других крупных городах. Ближайшее открытие - в Самаре.

Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург 75-летие Победы

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