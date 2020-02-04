Вернувшиеся домой россияне проведут две недели на карантине в Тюменской области. Об этом сообщила во вторник глава оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, вице-премьер Татьяна Голикова.

То, что после эвакуации потребуется временная изоляция прилетевших, было известно: таковы противоэпидемические правила для всех стран без исключения. "РГ" публикует постановление Главного государственного врача России о дополнительных мерах, которые должны выполнить все регионы. чтобы поставить заслон коронавирусу.

Наших граждан, заявивших о желании вернуться из Китая домой, заранее предупредили о необходимости карантина. Во вторник утром за ними в аэропорт Уханя вылетели военные самолеты. А во второй половине дня стало известно: две недели карантина россияне проведут в Тюменской области.

Операция по эвакуации россиян, оказавшихся заложниками эпидемии коронавируса в самой опасной зоне - провинции Хубэй и городе Ухань, началась рано утром. Еще накануне в Улан-Удэ было переброшено пять мощных самолетов ВВС Минобороны России. На борту - бригады военных медиков, экипированных средствами биозащиты.

В самолеты также загрузили запас медикаментов, тест-систем, воды и еды. При этом куда именно привезут эвакуированных, когда самолеты вернутся из Китая, с утра не могли сказать ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре, ни в Минобороны. "Информация появится позже", - отвечали нетерпеливым журналистам. Понятно, что к приему людей готовились, и, как отметила Татьяна Голикова, наиболее подготовленной принять людей оказалась Тюменская область. "Местом нахождения эвакуируемых граждан России из КНР во время карантина станет Тюменская область", - сообщила Татьяна Голикова.

Ранее МИД и наше консульство в Китае, находившиеся на постоянной связи с гражданами России, сообщали, что из более чем 600 человек желание на эвакуацию дали 133 человека. По словам Голиковой, сейчас ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан России. Вместе с ними из Китая будут также вывезены из опасной зоны граждане стран ЕАЭС - Белоруссии, Армении, Казахстана, а также Украины.

Где именно проведут время на карантине наши граждане, вице-премьер не уточнила. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача для карантинных мероприятий в регионах должны быть подготовлены медицинские учреждения, санаторно-курортные организации или иные учреждения, в которых есть возможность организовать длительное пребывание людей, наблюдение за их состоянием и медицинское сопровождение.

Возможно, некоторым из возвращающихся на родину потребуется не только медицинское наблюдение и обследование, но и лечение. Хотя при первичном осмотре, который был проведен в аэропорту Уханя перед посадкой в самолет, нуждающихся в помощи медиков не оказалось.

Голикова подчеркнула, что заболевших среди эвакуируемых нет. "Я хочу всех успокоить: все, кто прилетает в Россию, здоровы. Наши китайские коллеги не выпускают из страны граждан, зараженных вирусом, - подчеркнула вице-премьер. - Карантин - это вынужденная, но необходимая мера. Этого требуют международные противоэпидемические правила, их соблюдают все государства, действующие в подобной ситуации".

Вице-премьер также отметила, что две недели изоляции - это, конечно, непростой период, но власти Тюменской области пообещали, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортным и беспроблемным. Им пообещали, что у них будет все необходимое - например, нужные лекарства для хронических больных.

Для проведения карантина регионы должны подготовить медучреждения, санатории, где возможно обеспечить длительное медицинское наблюдение

Между тем во вторник стало известно, что в МВД подготовили поправки в статьи 31, 32.2 и 34 Закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", где предусматривается депортация иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, сообщили "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ. Перечислен утвержденный кабинетом министров список из 16 опасных инфекционных заболеваний. Среди них - чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и, конечно же, коронавирус.

Кстати, с текстом законопроекта пока не ознакомлены многие депутаты Госдумы. Хотя известно, что большинство думских фракций уже готовы поддержать документ. Или, как минимум, саму идею. Впрочем, время у них есть - документ представят кабинету министров в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы. Если закон будет принят, разработают и механизм его исполнения - регламенты и ведомственные инструкции.

Предполагается, что решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

Однако речь не идет о немедленном и жестком выбрасывании за рубеж несчастных людей. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все находящиеся в России иностранцы, у которых обнаружат новую коронавирусную инфекцию, будут помещены на лечение до полного выздоровления. Только после этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны.

Однако больных иностранцев могут выдворить и выдворяют и без нового закона. Есть инструкция Роспотребнадзора от 14 сентября 2010 года, согласно которой мигрантов могут лишить разрешений на проживание и работу в России, если они больны особо опасными для окружающих заболеваниями. Остаться в стране они могут при наличии на руках договора с медицинским учреждением о проведении лечения до выздоровления. Или же они должны представить убедительные медсправки об отсутствии "запрещенных" болезней. Есть информация, что в 2013 году 14 процентов трудовых мигрантов болели туберкулезом, гепатитом, сифилисом и СПИДом или являлись носителями других инфекций.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Елена Березина

Туризм

Туроператоры компенсируют вернувшимся из Китая досрочно российским туристам неиcпользованные дни отдыха. "Деньги за те дни, за которые был недополучен отпуск, естественно, будут возращены, за минусом тех условий турпакета, которыми туристы воспользовались", - заверил Вадим Акимов, коммерческий директор одного из крупнейших туроператоров на китайском направлении - "Русь-Тур". Сейчас уже все организованные туристы вернулись в Россию. Некоторые отпуск не догуляли.

Также получат полную компенсацию россияне, которые откажутся от туров в Китай. "Пострадавших туристов нет. Выплаты туроператор уже начал делать", - добавил председатель правления туроператора Наум Давыдов.

Выплаты компенсаций туристам, конечно, окажут финансовое давление на турбизнес. Для узкоспециализированных компаний остановка продажи туров из России в Китай, как и из Китая в Россию, может означать банкротство, считают представители турбизнеса. Но им может быть оказана господдержка. Администрация популярного острова Хайнань уже попросила российских туроператоров сообщить о своих убытках, рассказал Акимов.

Турбизнес уже рассчитывает на скорое изменение ситуации в лучшую сторону. "Предполагаем, что ситуация может нормализоваться к апрелю-маю", - сказал советник гендиректора компании "Рашн Тур" Евгений Петрищев.

Подготовил Евгений Гайва

Казус





Вирус ксенофобии

Вспышка коронавируса и обнаружение двух случаев заражения на территории Апеннин вызвали бурную реакцию со стороны итальянского общества и представителей местной политической элиты.

Некоторые политики открыто призывают бойкотировать представителей китайской общины. Зампредседателя итальянского сената Иньяцио Ла Русса разместил сообщение в Twitter, в котором посоветовал согражданам вместо рукопожатия использовать для приветствия так называемый "римский салют" (ред.: выкинутая в знак приветствия правая рука), чтобы избежать заражения коронавирусом. "Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство", - посоветовал деятель правоцентристской партии "Братья Италии" в своем микроблоге.

Правда, несколькими часами позже политик, явно не выдержавший обрушившегося на него шквала критики, был вынужден удалить свой неполиткорректный призыв - слишком уж болезненные ассоциации вызывает "римский салют" у итальянцев. Это приветствие связано с "черной" страницей в их истории, он использовался членами фашистской партии.

Еще одним "звоночком" стал вопиющий эпизод, который развернулся на глазах местных жителей и туристов в самом сердце "вечного города". Владелец бара в Риме, расположенного в двух шагах от фонтана Треви, не постеснялся вывесить на входе листок бумаги с весьма неоднозначным содержанием: "В связи с введением международных правил безопасности гражданам Китая запрещается заходить в данный бар".

Дальше - больше. На улицах некоторых итальянских городов местные жители не скрывают своей настороженности при виде китайцев, буквально шарахаясь от них как от чумы. В Турине китаянку вынудили выйти из автобуса только потому, что она принадлежит к "вирусной нации". А в провинции Фрозиноне китайских студентов Академии изящных искусств закидали камнями. Таким агрессивным образом итальянцы отреагировали на временное закрытие Академии в связи с угрозой коронавируса. Глава ассоциации китайских иммигрантов Марко Вонг заявил, что "крайне обеспокоен всем этим психозом, который из Сети и социальных сетей перекочевал на улицы".

Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим