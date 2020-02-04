То, что после эвакуации потребуется временная изоляция прилетевших, было известно: таковы противоэпидемические правила для всех стран без исключения. "РГ" публикует постановление Главного государственного врача России о дополнительных мерах, которые должны выполнить все регионы. чтобы поставить заслон коронавирусу.
Наших граждан, заявивших о желании вернуться из Китая домой, заранее предупредили о необходимости карантина. Во вторник утром за ними в аэропорт Уханя вылетели военные самолеты. А во второй половине дня стало известно: две недели карантина россияне проведут в Тюменской области.
Операция по эвакуации россиян, оказавшихся заложниками эпидемии коронавируса в самой опасной зоне - провинции Хубэй и городе Ухань, началась рано утром. Еще накануне в Улан-Удэ было переброшено пять мощных самолетов ВВС Минобороны России. На борту - бригады военных медиков, экипированных средствами биозащиты.
В самолеты также загрузили запас медикаментов, тест-систем, воды и еды. При этом куда именно привезут эвакуированных, когда самолеты вернутся из Китая, с утра не могли сказать ни в Минздраве, ни в Роспотребнадзоре, ни в Минобороны. "Информация появится позже", - отвечали нетерпеливым журналистам. Понятно, что к приему людей готовились, и, как отметила Татьяна Голикова, наиболее подготовленной принять людей оказалась Тюменская область. "Местом нахождения эвакуируемых граждан России из КНР во время карантина станет Тюменская область", - сообщила Татьяна Голикова.
Ранее МИД и наше консульство в Китае, находившиеся на постоянной связи с гражданами России, сообщали, что из более чем 600 человек желание на эвакуацию дали 133 человека. По словам Голиковой, сейчас ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан России. Вместе с ними из Китая будут также вывезены из опасной зоны граждане стран ЕАЭС - Белоруссии, Армении, Казахстана, а также Украины.
Где именно проведут время на карантине наши граждане, вице-премьер не уточнила. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача для карантинных мероприятий в регионах должны быть подготовлены медицинские учреждения, санаторно-курортные организации или иные учреждения, в которых есть возможность организовать длительное пребывание людей, наблюдение за их состоянием и медицинское сопровождение.
Возможно, некоторым из возвращающихся на родину потребуется не только медицинское наблюдение и обследование, но и лечение. Хотя при первичном осмотре, который был проведен в аэропорту Уханя перед посадкой в самолет, нуждающихся в помощи медиков не оказалось.
Голикова подчеркнула, что заболевших среди эвакуируемых нет. "Я хочу всех успокоить: все, кто прилетает в Россию, здоровы. Наши китайские коллеги не выпускают из страны граждан, зараженных вирусом, - подчеркнула вице-премьер. - Карантин - это вынужденная, но необходимая мера. Этого требуют международные противоэпидемические правила, их соблюдают все государства, действующие в подобной ситуации".
Вице-премьер также отметила, что две недели изоляции - это, конечно, непростой период, но власти Тюменской области пообещали, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортным и беспроблемным. Им пообещали, что у них будет все необходимое - например, нужные лекарства для хронических больных.
Между тем во вторник стало известно, что в МВД подготовили поправки в статьи 31, 32.2 и 34 Закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ", где предусматривается депортация иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, сообщили "Известия" со ссылкой на имеющийся в их распоряжении документ. Перечислен утвержденный кабинетом министров список из 16 опасных инфекционных заболеваний. Среди них - чума, холера, туберкулез, ВИЧ, сибирская язва и, конечно же, коронавирус.
Кстати, с текстом законопроекта пока не ознакомлены многие депутаты Госдумы. Хотя известно, что большинство думских фракций уже готовы поддержать документ. Или, как минимум, саму идею. Впрочем, время у них есть - документ представят кабинету министров в марте, а в мае внесут на рассмотрение Госдумы. Если закон будет принят, разработают и механизм его исполнения - регламенты и ведомственные инструкции.
Предполагается, что решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.
Однако речь не идет о немедленном и жестком выбрасывании за рубеж несчастных людей. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что все находящиеся в России иностранцы, у которых обнаружат новую коронавирусную инфекцию, будут помещены на лечение до полного выздоровления. Только после этого они самостоятельно примут решение, оставаться ли им на территории нашей страны.
Однако больных иностранцев могут выдворить и выдворяют и без нового закона. Есть инструкция Роспотребнадзора от 14 сентября 2010 года, согласно которой мигрантов могут лишить разрешений на проживание и работу в России, если они больны особо опасными для окружающих заболеваниями. Остаться в стране они могут при наличии на руках договора с медицинским учреждением о проведении лечения до выздоровления. Или же они должны представить убедительные медсправки об отсутствии "запрещенных" болезней. Есть информация, что в 2013 году 14 процентов трудовых мигрантов болели туберкулезом, гепатитом, сифилисом и СПИДом или являлись носителями других инфекций.
Туроператоры компенсируют вернувшимся из Китая досрочно российским туристам неиcпользованные дни отдыха. "Деньги за те дни, за которые был недополучен отпуск, естественно, будут возращены, за минусом тех условий турпакета, которыми туристы воспользовались", - заверил Вадим Акимов, коммерческий директор одного из крупнейших туроператоров на китайском направлении - "Русь-Тур". Сейчас уже все организованные туристы вернулись в Россию. Некоторые отпуск не догуляли.
Также получат полную компенсацию россияне, которые откажутся от туров в Китай. "Пострадавших туристов нет. Выплаты туроператор уже начал делать", - добавил председатель правления туроператора Наум Давыдов.
Выплаты компенсаций туристам, конечно, окажут финансовое давление на турбизнес. Для узкоспециализированных компаний остановка продажи туров из России в Китай, как и из Китая в Россию, может означать банкротство, считают представители турбизнеса. Но им может быть оказана господдержка. Администрация популярного острова Хайнань уже попросила российских туроператоров сообщить о своих убытках, рассказал Акимов.
Турбизнес уже рассчитывает на скорое изменение ситуации в лучшую сторону. "Предполагаем, что ситуация может нормализоваться к апрелю-маю", - сказал советник гендиректора компании "Рашн Тур" Евгений Петрищев.
Подготовил Евгений Гайва
Вирус ксенофобии
Вспышка коронавируса и обнаружение двух случаев заражения на территории Апеннин вызвали бурную реакцию со стороны итальянского общества и представителей местной политической элиты.
Некоторые политики открыто призывают бойкотировать представителей китайской общины. Зампредседателя итальянского сената Иньяцио Ла Русса разместил сообщение в Twitter, в котором посоветовал согражданам вместо рукопожатия использовать для приветствия так называемый "римский салют" (ред.: выкинутая в знак приветствия правая рука), чтобы избежать заражения коронавирусом. "Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство", - посоветовал деятель правоцентристской партии "Братья Италии" в своем микроблоге.
Правда, несколькими часами позже политик, явно не выдержавший обрушившегося на него шквала критики, был вынужден удалить свой неполиткорректный призыв - слишком уж болезненные ассоциации вызывает "римский салют" у итальянцев. Это приветствие связано с "черной" страницей в их истории, он использовался членами фашистской партии.
Еще одним "звоночком" стал вопиющий эпизод, который развернулся на глазах местных жителей и туристов в самом сердце "вечного города". Владелец бара в Риме, расположенного в двух шагах от фонтана Треви, не постеснялся вывесить на входе листок бумаги с весьма неоднозначным содержанием: "В связи с введением международных правил безопасности гражданам Китая запрещается заходить в данный бар".
Дальше - больше. На улицах некоторых итальянских городов местные жители не скрывают своей настороженности при виде китайцев, буквально шарахаясь от них как от чумы. В Турине китаянку вынудили выйти из автобуса только потому, что она принадлежит к "вирусной нации". А в провинции Фрозиноне китайских студентов Академии изящных искусств закидали камнями. Таким агрессивным образом итальянцы отреагировали на временное закрытие Академии в связи с угрозой коронавируса. Глава ассоциации китайских иммигрантов Марко Вонг заявил, что "крайне обеспокоен всем этим психозом, который из Сети и социальных сетей перекочевал на улицы".
Подготовила Нива Миракян, "Российская газета", Рим
14 дней под наблюдением
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, определены рекомендации по медицинскому наблюдению за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней. "Эта мера сегодня становится обязательной. И в случае выявления лиц с симптомами, которые не исключают новую коронавирусную инфекцию, обеспечивается незамедлительный отбор соответствующего материала для лабораторных исследований", - подчеркнула Попова.
Роспотребнадзор за неделю разработал два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для диагностирования достаточно взять мазок из носа и горла. Результат анализа готов уже через 2-4 часа. По последним данным Роспотребнадзора, выявлены 445 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, с признаками острых респираторных вирусных инфекций. У 53 обнаружились респираторные инфекции, у почти 80 - различные штаммы гриппа. У 13 - выявлена сезонная коронавирусная инфекция. Заболевание новым коронавирусом диагностировано у двух граждан Китая.
Должностные лица Роспотребнадзора получили право требовать обязательной госпитализации или изоляции в случае выявления больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. "Эти важные изменения в нормативной базе, безусловно, послужат тому, чтобы предотвратить появление и распространение заболевания на территории страны", - отметила она.
Диагноз поставит искусственный интеллект
"Я очень благодарен российским ученым, которые совместно с китайскими врачами разработали платформу, которая поможет справиться с вирусом, обнаруженным в Ухани, - рассказал президент Международной Академии научных образовательных программ ООН Ли Хай Бао. - Это значимый вклад вборьбу с коронавирусом, так как платформа размещена в открытом доступе в сети интернет и каждый может ею бесплатно воспользоваться для диагностики".
Платформу скоро начнут тестировать в китайском городе Ухань. Китайская Ассоциации неправительственных медицинских учреждений, куда входят 56 тысяч частных учреждений здравоохранения из всей КНР, собрала бригаду из 500 врачей, которые отправились в центр эпидемии. Они станут использовать разработку российских специалистов, рассказал заместитель президента ассоциации, генеральный директор ее комитета по международным связям Чин Манхо.
В программу вносится персонифицированная информация пациента, жалобы и симптомы, а искусственный интеллект в случае необходимости просит уточнить информацию, рассказала вице-президент Ассоциации искусственного интеллекта России, замглавы Института автоматики и процессов управления ДВО РАН Валерия Грибова.
В Госдуме предложили меры против коронавируса
Тема подробно обсуждалась на заседании Комитета по охране здоровья с участием представителей министерств и ведомств. Необходимо как можно быстрее принять закон о биологической безопасности, заявил глава профильного комитета Дмитрий Морозов. Документ поможет улучшить взаимодействие всех ведомств в условиях возможного распространения эпидемий и вирусов. "Те меры, которые принимает правительство, их достаточно, чтобы управлять ситуацией с коронавирусом, - подчеркнул парламентарий. - Но закон о биологической безопасности, если мы его примем в более сжатые сроки, то он даст возможность более грамотно расставить силы в межведомственном взаимодействии". По его словам, Госдума обратится в правительство в целях ускорения подготовки этого документа ко второму чтению.
Комитет по охране здоровья на своем заседании поддержал меру правительства по созданию специализированного штаба - в его состав было решено включить и парламентариев. Кроме того, депутаты заявили о необходимости как можно скорее получить "живой" вирус для формирования вакцины.
"Вакцинопрофилактика, как мы знаем, является самой действенной мерой, и надо сделать все возможное для того, чтобы вакцина была изготовлена в кратчайшие сроки, в том числе и для России", - заявила первый зампред комитета Наталья Санина.
О необходимых мерах говорили не только в профильном комитете. Так, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал регулировать популяции диких животных, так как именно из животного мира приходят опасные вирусы, в том числе коронавирус. По его словам, надо принять закон, который позволяет привлекать к регулированию численности животных охотников, а не только специализированные организации, которых не хватает.
На пленарном заседании Госдумы была поднята тема массовой скупки населением медицинских масок, из-за чего некоторые аптеки, пользуясь ситуацией, подняли на них цены. Так, зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил проверить завысившие ценник аптеки (запрос в профильные ведомства депутат уже направил). А первый зампред Комитета по контролю и Регламенту Олег Нилов предлагает пойти дальше и выдавать маски бесплатно (но по рецепту). Эта инициатива также направлена в кабмин.
На тему борьбы с коронавирусом выступил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он посоветовал россиянам не верить "народным рецептам" - например, есть сало с чесноком или же пить 100 мл водки. По его словам, такие "дедовские методы" не помогают. "Никаких поцелуев, рукопожатий, не трогайте поверхности в публичных местах, меньше посещайте места массовых скоплений, чаще мойте руки. Только это действует", - отметил Жириновский.
Врачи присмотрят за всеми, кто подозревает у себя инфекцию
А во вторник на базе реабилитационного центра для инвалидов "Царицыно" открылось обсервационное пространство, где человек, заподозрив у себя вирус, может провести какое-то время под наблюдением врачей.
Во время эпидемий любой чих заставляет горожан поволноваться - не заразился ли? Чтобы не оставлять горожан один на один с этими страхами и в то же время, чтобы не пропустить инфекцию, и создано этот пространство.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы, уже во вторник туда мог приехать не только любой москвич, но и любой гражданин России, в случае, если у него нет явных признаков проявления заболевания, но тем не менее, он вернулся из зоны вспышки вирусной инфекции. До момента, когда у него истечет инкубационный период, ему предложат пожить в отдельно стоящем трехэтажном здании вместимостью 150 человек. Семью поселят вместе - для этого оборудованы более просторные комнаты, помещения для досуга, детские комнаты.
Организацией временного проживания гостей, вплоть до их питания, займутся работники центра. Специалисты департамента здравоохранения возьмут под контроль их здоровье. Но это, еще раз подчеркиваю, только для здоровых. Людей с признаками даже сезонной инфекции типа ОРВИ, направляют на диагностику в городскую Инфекционную клиническую больницу N1.