Под Челябинском обнаружили бесхозный склад разбитых ртутных ламп

Министерство экологии Челябинской области направило специалистов в промозону города Миасс, где обнаружен неохраняемый склад отработанных ртутных ламп. Они относятся к отходам первого класса опасности, сообщили во вторник ведомстве.

- В местных СМИ появилась информация об обнаруженном в промышленной зоне Миасса складе отработанных ртутных ламп, - сообщил в телеграмм-канале начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков. - Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки.

Как сообщили в региональной общественной организации "Гражданский патруль", в промзоне Миасса обнаружен крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп в промышленных объемах, которые брошены в одном из зданий бывшего предприятия оборонной промышленности. Общественники уже направили обращения в минэкологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру региона.