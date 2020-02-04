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04.02.2020 11:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Челябинском обнаружили бесхозный склад разбитых ртутных ламп

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство экологии Челябинской области направило специалистов в промозону города Миасс, где обнаружен неохраняемый склад отработанных ртутных ламп. Они относятся к отходам первого класса опасности, сообщили во вторник ведомстве.

Фото: Общероссийский народный фронт
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- В местных СМИ появилась информация об обнаруженном в промышленной зоне Миасса складе отработанных ртутных ламп, - сообщил в телеграмм-канале начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков. - Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев уже направил специалистов миасского территориального отдела регионального государственного экологического надзора, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки.

Как сообщили в региональной общественной организации "Гражданский патруль", в промзоне Миасса обнаружен крупный склад отработанных и разбитых ртутных ламп в промышленных объемах, которые брошены в одном из зданий бывшего предприятия оборонной промышленности. Общественники уже направили обращения в минэкологии, Роспотребнадзор, прокуратуру и природоохранную прокуратуру региона.

Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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