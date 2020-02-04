Уральские онкологи стали лауреатами сразу двух национальных премий

Ежегодную премию "Будем жить!", которую присуждает Ассоциация онкологических пациентов "Здравствуй!", вручили врачам Свердловского областного онкодиспансера.

Александр Дорофеев победил в номинации "Лучший доктор онколог". В клинике он отвечает за все хирургическое направление, и под его руководством оперативное лечение получают ежегодно более 12 тысяч пациентов. Он внедряет в работу эффективные органосохраняющие методики, увеличивает объемы малоинвазивных хирургических вмешательств, после проведения которых пациенты быстрее возвращаются к привычному образу жизни.

Его коллега Анатолий Будлянский стал победителем в номинации "Легенды онкологии". Отделением общей онкологии №1 он руководит уже 36 лет.

- Удивительно, как далеко вперед шагнула медицина! В 1965 году, когда моя трудовая деятельность только началась, даже и представить не мог, какие будут у нас, онкологов, возможности: высокоточная диагностика, эффективные операционные инструменты с возможностью одномоментной коагуляции сосудов, что в разы снижает риск кровотечений во время операций, - рассказывает он. - Еще 10 лет назад, чтобы снизить риск рецидива, онкологам приходилась проводить обширные операции, удалять полностью органы, рядом расположенные лимфоузлы. Сейчас технологии позволяют провести малоинвазивные, органосохраняющие, лапароскопические вмешательства, вернуть пациента в его обычную жизнь как можно быстрее.

Особое внимание Будлянский уделяет пациенткам, которые столкнулись с патологией во время беременности: на счету врача десятки спасенных мам и их малышей.

Кстати

Премию с похожим названием - "Мы будем жить!" - уже без фанфар и VIP-персон - вручали вместе пациенты и врачи. Ее получил Беслан Нахушев, он работает начальником по медицинской части филиала в Каменске-Уральском.