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04.02.2020 16:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Челябинской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ оценивается как эпидемическая, сообщили в минздраве по итогам заседания областного штаба.

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- За прошедшую неделю уровень заболеваемости в области превышен на 24,5 процента, в том числе среди детей в возрасте от семи до 14 лет - на 42 процента,- заявили в региональном минздраве. - Более чем на 20 процентов превышены эпидпороги в 22 муниципальных образованиях области, более чем в два раза - в Коркинском, Пластовском, Агаповском и Верхнеуральском районах. Пока официально зарегистрирован 201 случай гриппа.

С 5 февраля ограничительные меры по распространению ОРВИ будут введены на всей территории области. Каждая территория в зависимости от уровня заболеваемости решит вопрос о введении карантина в образовательных учреждениях и ограничении культурно-массовых мероприятий. Главам территорий переданы соответствующие полномочия, отметили в минздраве.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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