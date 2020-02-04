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04.02.2020 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Урала будут судить за заражение супруги ВИЧ-инфекцией

Текст: Михаил Пинкус

В городе Копейске в Челябинской области передано в суд уголовное дело об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.

Фото: iStock
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Обвинение предъявлено 36-летнему местному жителю, не поставившему супругу в известность о своем опасном диагнозе, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что зная о наличии ВИЧ-инфекции, мужчина вступил в брак и заразил свою супругу, после чего она была поставлена на диспансерный учет в медицинском учреждении, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

По статье о заражении ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Копейский городской суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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