Жителя Урала будут судить за заражение супруги ВИЧ-инфекцией

В городе Копейске в Челябинской области передано в суд уголовное дело об умышленном заражении ВИЧ-инфекцией.

Обвинение предъявлено 36-летнему местному жителю, не поставившему супругу в известность о своем опасном диагнозе, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что зная о наличии ВИЧ-инфекции, мужчина вступил в брак и заразил свою супругу, после чего она была поставлена на диспансерный учет в медицинском учреждении, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

По статье о заражении ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. Материалы дела направлены в Копейский городской суд.