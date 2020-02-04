РФ готовится к возможному массовому распространению коронавируса

По словам Краевого, в России на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок.

Главный упор Минздрав делает на борьбу с возможными тяжелыми осложнениями, являющимися причиной смерти.

- Основной угрозой осложнений, от которых по сути дела наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии, - сообщил Краевой. Для того, чтобы справится с этой бедой, в настоящий момент из резервного фонда выделено порядка 1,2 млрд рублей. Они пойдут на приобретение препаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких.