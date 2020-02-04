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04.02.2020 09:52
Рубрика: Общество

Роскосмос предложил снизить требования к космонавтам

Текст: Наталия Ячменникова

Некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Соответствующие переговоры Роскосмос ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры <…> снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам", - сказал Рогозин.По его словам, этот вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку, замещая его.

Фото: Pixabay
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Если требования не снизят, отметил Рогозин, Роскосмосу "еще долго придется отбирать в отряд суперменов".

Кандидатам в космонавты, как считает глава Роскосмоса, не нужно быть супергероями. "Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе - врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами", - сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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