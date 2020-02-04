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04.02.2020 20:10
Рубрика: Экономика

Восток все ближе

Россия откроет в Саудовской Аравии торгпредство
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Одна из самых консервативных мусульманских стран Ближнего Востока готова открыть двери для российских поставщиков. Консультативный совет (Меджлис аш-Шура) Саудовской Аравии одобрил взаимное открытие торговых представительств с Россией.

Новое, 58-е по счету, торгпредство России откроется в столице Саудовской Аравии уже этой осенью.

Фото: iStock
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Исторически отношения наших стран развивались непросто. СССР стал одним из первых государств, официально признавших Саудовскую Аравию. Однако в 1938 году отношения стран были фактически прерваны вплоть до начала 1990-х гг. Сейчас открывается абсолютно новый этап: в 2017 г. состоялся первый государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. В 2019-м президент РФ Владимир Путин нанес ответный визит, в ходе которого страны подписали соглашение об учреждении торговых представительств.

"Соглашение крайне важное с точки зрения создания международной нормативно-правовой базы, позволяющей учредить торгпредство. Ожидаем от саудовской стороны официальное уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу", - сказал "РГ" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Россия не является основным партнером Саудовской Аравии в торговых и финансовых вопросах, но есть перспективы развития, например в секторе информационных технологий, где Россия вполне может конкурировать с другими странами.

Покупательская способность на Ближнем Востоке сейчас очень высока. Вопрос только в том, что Россия может предложить для экспорта в Саудовскую Аравию.

Денис Мантуров: Предпосылки для открытия торгпредства оче-видны - торговля с Саудовской Аравией растет

На данный момент на долю Саудовской Аравии приходится всего лишь 0,35% российского экспорта (подсчеты Центра международной торговли на основе данных ФТС за 11 месяцев 2019 года). Однако стоимостные объемы в прошедшем году показали заметный рост.

"Предпосылки для открытия торгпредства очевидны - в последние годы мы наблюдаем позитивную динамику в торгово-экономических отношениях. По данным ФТС России, за 11 месяцев 2019 года товарооборот вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,6 млрд долл. Причем российский экспорт увеличился на 79% до 1,3 млрд долл.", - говорит Денис Мантуров.

Основу экспорта составляет продукция АПК - в 2018 году доля этого сектора превышала 65% в структуре всего экспорта России в Саудовскую Аравию. Это связано с заметным сокращением поставок ячменя, крупным покупателем которого является королевство, - почти 30% российского экспорта ячменя приходится сейчас на Саудовскую Аравию. Также мы экспортируем продукцию черной металлургии, реализуем контракты в области военно-технического сотрудничества.

Закрытие границ с Китаем грозит бизнесу серьезными потерями

Минпромторг России отмечает значительный потенциал для развития промышленной кооперации, например в сфере авиастроения, производства нефтегазового оборудования, внедрения цифровых технологий в различных индустриальных секторах.

Также расширяются инвестиционные связи. С 2015 года Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund в рамках соглашения о партнерстве осуществляют капиталовложения в перспективные проекты на территории России.

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