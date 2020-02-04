Россиянка погибла в горах Грузии

В Грузии погибла гражданка России. Она находилась в автомобиле, который упал в овраг в результате схода лавины. Об этом сообщает республиканская Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

По данным ведомства, ЧП произошло около поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете. На участке автодороги Коби-Гудаури из-за схода лавины было прервано движение. Один из оказавшихся на пути стихии автомобилей упал в овраг. Спасатели смогли вытащить из машины двух человек живыми. Это граждане Грузии и Армении. Однако россиянке повезло меньше.

"В результате происшествия погибла одна женщина - гражданка РФ", - приводит "Интерфакс" сообщение службы.