Румас рассказал о подготовке программы развития Беларуси до 2025 года

Сразу два подхода к векторам развития Беларуси на ближайшие пять лет предложил коллегам 4 февраля на заседании президиума Совета Министров республики Сергей Румас.

Проект концепции программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, уточнил глава кабинета министров, состоит из двух сценариев: целевого и консервативного. Понятно, что второй вариант готов "не менять принципиально структуру экономики". При сохранении текущей экономической политики, пояснил премьер, он предполагает развитие по инерционной траектории.

Зато целевой сценарий более амбициозен. Он предлагает выйти через пять лет на ВВП $100 млрд. Но для подобного рывка, уточнил Румас, нужен понятный для всех набор инструментов, "позволяющий обеспечить структурную перестройку экономических отношений в обществе, стимулирующих соответствующий рост". А, кроме того, по его словам, необходимо понимать, при каких условиях возможен такой рост, в том числе, за счет решения проблем госсектора, повышения роли организаций частной формы собственности и эффективной занятости.

Дело в том, что в результате мозгового штурма разработчики концепции предлагают в качестве приоритетов пятилетнего развития определить демографию, производительность труда, инвестиции в инновации, раскрытие потенциала саморазвития территорий.

А вот по мнению главы правительства, такой выбор приоритетов не бесспорен. Почему, например, предлагается экспертами уйти от приоритетности экспорта как одного из основных факторов роста экономики. В производственной сфере концепция основывается на создании сектора наукоемких и новых рыночных услуг с высокой добавленной стоимостью.

Вместе с тем Румас полагает, что в концепции программы на пятилетку не в полной мере учтены поручения президента и правительства о разработке комплексной стратегии развития услуг. "Непонятно, за счет каких мер произойдет существенное сокращение участия госсектора в формировании экономики. Набор мер, предлагаемый концепцией, явно недостаточен", - подчеркнул он, информирует пресс-служба Совета Министров республики.

Эксперты обратили внимание и на тот факт, что количественные показатели развития в ряде сфер не поддерживаются отраслевыми ведомствами. В связи с этим премьер поручил разобраться, это инертность подходов к развитию отрасли или для этого есть обоснованные резоны.

А вот для поддержания устойчивости фискальной системы Минэкономики РБ предлагает разработать бюджетный сценарий с осторожной оценкой эффекта от проводимой политики и скорости ее влияния на рост экономики в базовых условиях.

Словом, резюмируют обозреватели, ответов пока меньше, чем вопросов. А ведь последний зимний месяц напоминает, что внести предложения по основным направлениям развития страны на рассмотрение главы государства надо успеть до наступления календарной весны - 1 марта.