Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Мадриде

Самолет Boing 767-300 авиакомпании Air Canada совершил в понедельник экстренную посадку в мадридском аэропорту Бархас из-за повреждения левого двигателя. К аварийной ситуации, как пишет El Mundo, привело попадание в турбину резины с одного из колес шасси. По пока неизвестной причине покрышка лопнула при взлете и повредила лопасти двигателя.

Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт, однако на земле пассажиры оказались лишь четыре часа спустя после взлета (около 19.00 по местному времени). Все это время лайнер, на борту которого было 128 пассажиров, направлявшихся в Торонто, кружил над Мадридом, чтобы израсходовать топливо в своих баках. В итоге все закончилось благополучно, самолет приземлился без инцидентов, вмешательство пожарных и медиков не понадобилось. Перед посадкой истребитель F-18 ВВС Испании приблизился к Boing 767-300, чтобы проверить, в каком состоянии шасси, сообщили в минобороны пиренейского королевства.

Пассажиры злополучного рейса вылетят в Торонто сегодня. Экипаж самолета пока никак не прокомментировал произошедшее, согласно существующим правилам, они сначала должны отчитаться перед комиссией по расследованию инцидента.

Эксперты, уже осмотревшие повреждение, предполагают, что к ЧП могла привести "усталость" резины, поломка винтов, соединяющих детали, или мусор на взлетно-посадочной полосе, о который могло удариться шасси на скорости 250 км в час.

Данный Boing 767 используется уже более 30 лет, что считается хорошим показателем. Свой первый полет он совершил в марте 1989 года, тогда он принадлежал компании Canadian Airlines. Затем он сменил пару владельцев, с 2005 года лайнер используется Air Canada.

Инцидент с канадским самолетом произошел буквально через несколько часов после того, как аэропорт Барахас был вынужден временно закрыть свое воздушное пространство из-за появления в небе беспилотника. В итоге два десятка самолетов были перенаправлены в другие аэропорты. Часть рейсов была осуществлена с задержкой.