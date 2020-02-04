Сериал с Эль Фаннинг в роли Екатерины II выйдет в РФ одновременно со всем миром

Оригинальный проект американского стриминг-сервиса Hulu "Великая" с Эль Фаннинг в роли будущей императрицы Екатерины II выйдет в России одновременно со всеми миром 16 мая. Эксклюзивная премьера состоится на видеосервисе more.tv.

"В отличие от других проектов, исследующих личность Екатерины Великой, сериал Hulu избрал для себя комедийный жанр и "антиисторическое" повествование. Что неудивительно, так как создателем и сценаристом сериала выступил номинант на премию "Оскар" за фильм режиссера Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" Тони МакНамара", - напоминается в релизе сервиса.

Действие сериала происходит в России XVIII века, куда приехала дочь князя Ангальт-Цербстского, урожденная София Августа Фредерика. Ее становление как Екатерины Великой, одной из самых влиятельных правительниц Российской Империи, и показано в картине.

Главную роль в сериале исполняет Эль Фаннинг, супруга Екатерины - Петра III - сыграл Николас Холт. Также в фильме снимались Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд, Дуглас Ходж и Саша Дхаван.

В интернете можно найти довольно остросюжетный трейлер сериала. Если весь проект будет таким же - он пощекочет нервы зрителям. Напомним, что российские зрители уже смотрели два сезона сериала "Екатерина" (второй назывался "Екатерина. Самозванцы") на канале "Россия 1" - там главную роль сыграла Марина Александрова. А на Первом канале выходил сериал "Великая" - роль Екатерины в нем исполнила Юлия Снигирь. Оба проекта сейчас можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, в 2019 году вышел сериал "Екатерина Великая", где российскую императрицу сыграла Хелен Миррен.