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04.02.2020 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шойгу вручил маршалу Язову орден "За заслуги перед Отечеством"

Текст: Александр Степанов
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени. Также прославленный военачальник был награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны РФ.

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Военные отметили, что государственная награда маршалу Язову вручена за большой вклад в развитие ветеранского движения, а также за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Медаль "75 лет Победы…" была вручена военачальнику как участнику Великой Отечественной войны. На фронт Дмитрий Язов попал в 1942 году в 17-летнем возрасте. Будущий маршал приписал себе в военкомате один год, чтобы ему не отказали в отправке на фронт.

В своей поздравительной речи Сергей Шойгу поблагодарил маршала и пожелал "здоровья, здоровья, и еще раз здоровья". "Все остальное мы постараемся для вас", - сказал министр.

Шойгу также подарил Дмитрию Язову книгу Николая Карамзина "История государства Российского".

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Справка "РГ"

Дмитрий Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области. Он является последним из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза. Язов - единственный ныне живущий маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза.

Язов участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. Был дважды ранен. За подвиги в годы войны награжден орденом Красной Звезды.

Пост министра обороны СССР Язов занимал с мая 1987-го по август 1991 года. В 1990 году Язову присвоено звание Маршала Советского Союза.

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