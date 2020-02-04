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04.02.2020 00:00
Рубрика: Спорт

С четвертой попытки

После трех поражений питерский СКА все-таки обыграл "Спартак" в этом сезоне
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8076)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял паузу на матчи сборной в Евротуре, а значит, можно подвести промежуточные итоги гонки за плей-офф, которая постепенно приближается к своей кульминации.
В понедельник "Спартак" и СКА в последний раз сыграли между собой в рамках текущего регулярного чемпионата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС В понедельник "Спартак" и СКА в последний раз сыграли между собой в рамках текущего регулярного чемпионата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
В понедельник "Спартак" и СКА в последний раз сыграли между собой в рамках текущего регулярного чемпионата. Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Напомним, по регламенту все 24 команды лиги должны провести в "гладкой" части сезона по 62 игры. На данный момент клубам осталось сыграть по 5-8 матчей. От каждой конференции в плей-офф выйдет по восемь команд. Наименее напряженная ситуация на Западе. Восьмерка сильнейших там оторвалась на довольно приличное расстояние от остальных: замыкает ее подмосковный "Витязь" (58 очков), а за видимость погони отвечают "Сочи" (52) и "Северсталь" (48).

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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Неудивительно, что в понедельник на Западе могла определиться уже пятая команда, официально гарантировавшая себе право сыграть в Кубке Гагарина. К ЦСКА, СКА, "Йокериту" и столичному "Динамо" мог присоединиться "Спартак", принимавший в Москве питерских армейцев.

Вообще у "красно-белых" со СКА сложились особые отношения. Эти соперники встречались в 1/8 финала прошлогоднего плей-офф, и тогда при неоднозначном судействе дальше прошел СКА. В этой "регулярке" "Спартак" от души мстит питерцам за ту неудачу: в трех предыдущих матчах подопечные Олега Знарка одержали три победы. Впрочем, чтобы решить задачу выхода в плей-офф, вчера москвичам хватило бы и очка.

В итоге матч получился скудным на голы. На 9-й минуте первого периода отличился защитник гостей Антон Белов. Причем "Спартак" нанес за всю 20-минутку лишь два броска.

По-настоящему взять инициативу в свои руки "красно-белые" смогли лишь в третьем периоде, однако СКА выстоял. А "Спартак" откладывает оформление путевки в плей-офф минимум на неделю.

А вот на Востоке борьба за места в восьмерке, похоже, будет идти до самого конца. На сегодня участие в следующей стадии турнира обеспечили себе казанский "Ак Барс", омский "Авангард" и екатеринбургский "Автомобилист". К этому квартету близка новосибирская "Сибирь", по буллитам одолевшая накануне "Автомобилист" со счетом 3:2. Любопытно, что новосибирцы обыграли уральскую команду во всех трех очных встречах этого сезона.

На Востоке в борьбе за путевки в плей-офф даже гранды "Салават Юлаев" и "Магнитка" не могут чувствовать себя спокойно

А вот после "Сибири" плотность в таблице такая, что даже гранды уфимский "Салават Юлаев" (61 очко) и магнитогорский "Металлург" (58), занимающие шестое и седьмое места, не могут чувствовать себя спокойно. Еще вчера "Магнитка", потерпевшая три поражения подряд, и вовсе замыкала восьмерку лучших, опережая владивостокский "Адмирал" (54), идущий девятым, всего на два очка. Дела уральцев немного подправила победа в овертайме над омским "Авангардом" - 2:1, позволившая оторваться от "Адмирала" на четыре балла. Ну а восьмым теперь идет китайский "Куньлунь" (57).

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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- Ребята за каждую шайбу цеплялись, каждый бросок блокировали, - подчеркнул наставник "Магнитки" Илья Воробьев.

Между тем команду из Владивостока почти догнал хабаровский "Амур" (52). Проиграв девять матчей подряд, хабаровчане, казалось, досрочно лишили себя каких-либо шансов на плей-офф, однако внезапный ренессанс из четырех побед кряду вернул "Амур" в гонку. В понедельник подопечные Александра Гулявцева обыграли как раз таки "Адмирал" - 4:0 и подобрались к нему на два очка, то есть на расстояние одной победы.

Вровень с "Амуром" идет и нижнекамский "Нефтехимик", прервавший серию из трех поражений подряд. Накануне команда Вячеслава Буцаева переиграла "Северсталь" - 6:2. При этом у нижнекамцев игра в запасе. Ну а самое характерное, что шансов на плей-офф по-прежнемуне потеряла даже худшая команда Востока, челябинский "Трактор": от "Куньлуня" челябинцы отстают на десять очков, сыграв на два матча меньше.

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