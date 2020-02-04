Срок подачи предложений по изменению Конституцию продлили до 14 февраля

"Мы с сопредседателями обратились к президенту и к Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. Совет Госдумы принял решение, что теперь 14 февраля - срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений", - сказал, открывая заседание, сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. "У нас с вами есть время до конца следующей недели", - добавил он.

Хотя никакой спешки с подготовкой поправок нет, Клишас призвал коллег не расслабляться. "Мы нарастили темп работы, структурировали ее по подгруппам, и объем постоянно растет", - подчеркнул он.

Много работы предстоит в части уточнения полномочий местного самоуправления

Другой сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева ответила на заявления ряда СМИ о том, что поправки в Конституцию якобы вносятся слишком быстро.

По ее словам, в разных странах очень различная практика внесения коррективов и вступления в силу конституционных изменений. "Например, статус конституционного совета Франции был изменен ровно за 30 дней с момента внесения до вступления в силу. В Бельгии в 2012 году внесение изменений в Конституцию заняло ровно 36 дней. Принятие Конституции Венгрии тоже заняло 36 дней", - привела примеры Хабриева. "Так что мы не ориентируемся ни на какие сроки, мы идем в своем ритме, но понимаем, что для нас главная задача - принять, обсудить и предложить президенту те поправки, которые достойны уровня конституционного регулирования", - подчеркнула она.

Много работы предстоит в части уточнения полномочий местного самоуправления (МСУ). Напомним, президент предложил прописать в Конституции, что муниципальные и государственные органы входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения. Модератор тематической подгруппы, спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин считает, что в Основном Законе должен появиться пункт о том, что органы госвласти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении и освобождении от должности муниципальных чиновников - это обеспечит эффективность взаимодействия властных структур.

Есть и другие предложения от членов рабочей группы. Так, например, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская высказала тезис о том, что "функции публичных органов власти должны реализовываться на максимально приближенном к населению уровне". А глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил дополнить положения о полномочиях органов МСУ пунктом об обеспечении доступности медицинской помощи. "Дело в том, что сегодня местное самоуправление абсолютно отстранено от здравоохранения, это никуда не годится", - пояснил он.

По словам Андрея Клишаса, все эти вопросы планируется обсудить в течение недели и к следующему вторнику рабочая группа намерена предложить конкретные формулировки для внесения в текст Основного Закона.

Наиболее проработанными на сегодня стали поправки в седьмую главу Конституции, касающиеся судебной власти и прокуратуры. Вчера сопредседатели группы Андрей Клишас и Павел Крашенинников внесли в профильный комитет Госдумы соответствующие поправки ко второму чтению президентского законопроекта.

Одной из них предлагается закрепить за главой государства право назначать Генерального прокурора РФ по согласованию с Советом Федерации. Сейчас руководителя надзорного ведомства назначает верхняя палата парламента по представлению президента. Ранее глава государства предложил ввести такую процедуру для региональных прокуроров. В рабочей группе считают, что правила должны быть едиными для всей системы прокуратуры.

Ряд предложений рабочей группы касается полномочий и состава Конституционного суда. Как рассказал журналистам Клишас, у участников пока нет единого мнения о численности КС. Президент предложил закрепить в Конституции состав из 11 человек, сейчас же формально судей 19, а фактически - 15.

По мнению Клишаса, 11 - оптимальное количество, поскольку практика работы КС с момента принятия действующей Конституции изменилась. Сенатор напомнил, что несколько лет назад были внесены поправки в закон о Конституционном суде в части порядка рассмотрения разных категорий дел. Если до того они рассматривались двумя палатами КС в составе 10 и 9 судей соответственно, то теперь все вопросы выносятся на пленарные заседания КС. "Мы взяли 11 как нечетное количество, этого вполне достаточно для рассмотрения тех дел, которые входят в компетенцию КС", - заявил Клишас. При этом он подчеркнул, что никаких увольнений судей КС не будет. Трое из действующих судей уйдут в отставку по возрасту в этом году и еще один в следующем. Таким образом, отметил Клишас, к ноябрю 2021 года численность Конституционного суда составит как раз 11 человек.

"Кроме того, мы вводим специальную процедуру, что каждый, кто обращается в Конституционный суд, должен исчерпать все иные средства правовой защиты. То есть это та же самая формула, которая применяется Европейским судом по правам человека", - рассказал Клишас. Это предложение уже передано в профильный комитет Госдумы в виде поправки ко второму чтению.

Отвечая на вопрос "РГ", сенатор заявил, что к концу второго чтения в документе появится описание процедуры всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Предполагается, что за процессом будут следить общественные наблюдатели. Пропишут и дату голосования. "Мы готовим предложение, чтобы дата эта была прямо указана в тексте закона", - сообщил журналистам Павел Крашенинников.