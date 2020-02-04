США и Южная Корея могут провести военные маневры в Калифорнии

Военное ведомство Республики Корея (РК) изучает возможность направления своих войск в США для проведения совместных с американцами маневров. На этот шаг Сеул может пойти из-за невозможности проводить полноценные учения с США на территории Корейского полуострова, что стало следствием решения политиков не провоцировать Пхеньян и создать благоприятную для диалога с КНДР атмосферу. Об этом сообщила южнокорейская консервативная газета "Чосон Ильбо", выразив сомнения в практической целесообразности переноса учений на территорию США.

Напомним, что совместные маневры между США и Южной Кореей были либо отменены, либо очень сильно сокращены после первого американо-северокорейского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. С тех пор учения проводятся в ограниченном масштабе и с привлечением малого количества боевой силы и техники. Кроме того, после межкорейского саммита в Пхеньяне в сентябре 2018-го Юг и Север договорились не проводить артиллерийские стрельбы в районе границы.

Как утверждает газета "Чосон Ильбо", ссылаясь на источники в правительстве РК, сейчас южнокорейские военные изучают возможность отправки техники и военнослужащих на полигон Форт Ирвин, который расположен в калифорнийской пустыне. Именно там могут быть проведены учения США и РК без опасений спровоцировать недовольство Пхеньяна.

Впрочем, как подчеркивает издание, у этого плана есть существенные недостатки. Направление техники и людей на такие расстояния выльется в значительные расходы для военного бюджета Южной Кореи, а необходимый масштаб все равно не будет обеспечен.

Источник в правительстве РК, на который ссылается "Чосон Ильбо", отмечает, что даже если решение о проведении учений в Калифорнии будет принято, план удастся реализовать не ранее 2022 года. До этого южнокорейские военные уже посещали Форт Ирвин, но обычно это были группы солдат и офицеров в количестве от 10 до 200 человек. В этому году будут направлены 300 человек, но всё равно это не сравнится с масштабом проходивших на территории РК маневров, когда были задействованы сотни тысяч людей, тысячи единиц боевой техники, сотни самолетов, а также временами и несколько авианосных группировок.

Военные Южной Кореи жалуются, что невозможность проводить учения с американскими коллегами может сказаться на уровне взаимодействия между армиями Соединенных Штатов и РК. Это и стало причиной поиска возможных альтернатив. Однако независимые специалисты указывают на главную слабость "американского варианта" учений - высокая стоимость переброски техники. Есть и другие недостатки. Как отметил бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил РК Син Вон Сик, горный рельеф Корейского полуострова очень сильно отличается от калифорнийской пустыни, что делает практически бесполезными крупномасштабные тренировки и стрельбы в районе Форта Ирвин.