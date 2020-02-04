Старт президентской избирательной кампании в США обернулся беспрецедентным провалом для Демократической партии. При обработке бюллетеней, поданных на голосовании партийных активистов (кокусах) в штате Айова, произошел серьезный технический сбой.

Кокусы в провинциальном, но символически важном штате Айова считаются барометром американской предвыборной кампании и традиционно открывают сезон праймериз - внутрипартийных выборов, по итогам каждая из партий определит своего кандидата в президенты США. Но из-за сбоя итоги кокусов до сих пор не обнародованы, а каждый из претендентов от Демпартии на роль хозяина Белого дома уже объявил себя победителем.

Программа для обработки голосов на кокусах Демократической партии дала фатальный сбой без всякого внешнего вмешательства

Произошедший у демократов конфуз стал настолько очевидным, что организаторы в лице местной партийной ячейки признали - их подвела новая технология передачи результатов в избирательный штаб. Действующая на основе специального приложения к смартфону, она была разработана в том числе для минимизации рисков кибератак на избирательный процесс. Но даже при полном отсутствии желающих взломать ее хакеров, о чем уже официально заявили демократы, программа фатально "заглючила".

Фаворитами на роль кандидата от Демпартии на предстоящих 3 ноября президентских выборах считаются бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд в штат Индиана Пит Буттеджадж.

Кстати

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступит перед нацией с посланием "О положении в стране" (англ. - State of the Union address). Обращение будет произнесено в прайм-тайм перед обеими палатами американского конгресса и станет третьим по счету для Трампа, а также последним перед выборами президента в ноябре.

"Тема послания - великое возвращение Америки. В своем обращении президент изложит видение неиссякаемого оптимизма. Он призовет конгресс работать с ним, чтобы продолжать строить инклюзивную экономику, где наименее обеспеченные граждане быстрее многих достигают успеха и где люди любого происхождения обнаруживают новые возможности", - анонсировали в Белом доме предстоящую программную речь президента. Ожидается, что центральной темой станут достигнутые под его руководством экономические успехи США, в том числе заключение торгового соглашения с Китаем. Это один из главных предвыборных козырей Трампа.

Как предрекает издание The Hill, харизматичный Дональд Трамп не упустит возможность напрямую обратиться ко всем американским избирателям для новых атак на своих политических оппонентов. Кстати, в зале для выступления в них недостатка не будет - прямо за спиной президента расположится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - лидер группы законодателей-демократов, безуспешно добивающихся импичмента хозяина Белого дома. Голосование по этому вопросу в контролируемом республиканцами сенате состоится уже на этой неделе и, согласно всем прогнозам, президент США будет оправдан.