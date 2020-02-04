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04.02.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Полис под крышей

Страхование жилья от стихии первыми запустят 16 регионов
Текст: Юлия Кривошапко
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) определил 16 пилотных регионов, где программы добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году могут заработать в первую очередь.
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

В списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Фото: Photoxpress
Эксперты в 2020 году ожидают роста страхования жилья от стихии

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он предполагает, что для более полного возмещения ущерба людям, чьи квартиры и дома пострадали от удара стихии, будет задействовано сразу три источника: федеральный и региональный бюджеты, а также средства страховых компаний.

Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Компенсация тем, кто купил страховку, будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте. Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по страховке перечислят в бюджет региона.

Полис страхования жилья по региональной программе (речь идет о риске уничтожения или повреждения стихией, а также рисках пожара, взрыва, затопления) будет обходиться ориентировочно в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил глава ВСС Игорь Юргенс. "Полис с минимальным набором рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе будет стоить около 350-450 рублей в год", - уточнил он.

Масштабные стихийные бедствия, в результате которых страдает жилье, происходят в России регулярно. Только в результате наводнения в Иркутской области в июле - августе 2019 года было подтоплено 10,9 тысячи жилых домов. При этом свыше 1,3 тысячи были полностью уничтожены, еще более 4,1 тысячи не подлежали восстановлению. Материальный ущерб, связанный с утратой жилья (не учитывая повреждений), составил 10,8 млрд рублей.

Пока самой большой долей застрахованного жилья - около 50% - может похвастаться лишь Москва. В среднем по стране показатель в пределах 8%.

Экономика Страхование

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