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04.02.2020 19:37
Рубрика: В мире

Таинственный египетский артефакт всплыл у берегов Израиля

Текст: Денис Передельский
Фото: Laura Lachman / Israel Museum Фото: Laura Lachman / Israel Museum
Фото: Laura Lachman / Israel Museum

В Израиле ветеринарный врач по имени Рафи Бахалул, купаясь в Средиземном море, случайно обнаружил на песчаном дне таинственный артефакт, который был, предположительно, древнеегипетской святыней.

Об открытии рассказывает Haaretz. Рафи Бахалул заметил необычный предмет во время утреннего купания и нырнул за ним на дно. Позже ученые установили, что возраст этого артефакта составляет около 3400 лет. Он был изготовлен в Древнем Египте.

Удивительной находку, сделана она была недалеко от Хайфы, делает ее внешний вид. Изначально это была плита с изображением древнеегипетской богини. Однако кто-то проделал в ней отверстие, после чего святыня, вероятно, начала использоваться в качестве корабельного якоря.

Фото: Dr Magdalena Laptas / PCMA
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Судя по тому, что артефакт глубоко ушел в песок, под водой якорь пролежал много лет. Возможно, в последние десятилетия или даже века он был полностью скрыт под слоем песка. Однако он был обнажен во время последнего шторма.

По мнению археологов, такие якоря широко использовались в эпоху бронзового века на побережье Леванта, приблизительно до 1200 года до нашей эры. Они имели форму трапеции с закругленными углами. Сквозь просверленное в верхней части отверстие просовывали веревку.

В этом отношении в найденном якоре нет ничего удивительно. Однако археологи говорят, что их удивляет очень высокое для простого якоря качество материала и изображение на нем.

Весьма сомнительно, что древний каменщик решил изготовить декоративный якорь. Вероятно, это был пример древней вторичной переработки. Возможно, плита была частью барельефа, украшавшего какой-нибудь храм в Древнем Египте.

Судя по отметинам на краях, ее отделили от барельефа при помощи зубила, а затем превратили в якорь. Богатство украшения говорит о том, что эта плита могла быть элементом декора и царского дворца.

На ней изображена женщина, в которой ученые идентифицировали богиню Сешат - древнеегипетское божество письменности. Примечательно, что в Древнем Египте не было храмов, которые были бы посвящены только этой богине. Однако ее изображения украшали стены других крупных святынь.

Изображения богини Сешат широко использовались для увековечивания фараонов. В частности, с их помощью фиксировали годы правления фараона и "документировали" добычу, привезенную из военных походов. Изображения Сешат использовались и при проектировании храмов фараонов.

Фото: Dr. Jutta Stroszeck / German Archaeological Institute
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Фото: Alain Henton / INRAP
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"Она была своего рода божественным писцом, библиотекарем, хранителем записей и инженером, - говорит Ширли Бен-Дор Эвиан, куратор Музея Израиля. - Идентифицировать богиню также помогли иероглифы, которые сопровождают ее образ. Сохранилась только часть надписи, которая переводится как "госпожа дома книг".

По стилю иероглифов ученые установили, что плита была изготовлена примерно в XV веке до н.э., то есть в период правления XVIII династии фараонов, которая основала Новое царство. В это время Древний Египет достиг пика своего могущества и вел многочисленные успешные военные кампании.

Это говорит о том, что изображение Сешат могло в то время украшать один из многочисленных царских барельефов, которые были установлены в храмах по всему Египту. Но что именно это был за храм, пока остается загадкой.

"Все, что мы можем сказать сейчас - это то, что в какой-то момент храм был отремонтирован, заброшен или разрушен, а барельеф был признан устаревшим, что позволило повторно использовать его элементы, - говорит Бен-Дор Эвиан. - Должно быть, все это произошло еще в позднем бронзовом веке, то есть между XV и XII веками до н.э., потому что в более поздние периоды якоря изготавливали уже по-другому".

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