Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон

Разразившийся в США скандал вокруг сбоя электронного приложения для голосования на партийном съезде демократов в штате Айова обретает новые краски. Как установили журналисты, компания Shadow Inc., ответственная за разработку приложения, создана теми же людьми, "ветеранами политтехнологий", которые отвечали за президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Shadow Inc. является аффилированной структурой американского НПО Acronym, созданной демократами еще в 2017 году для того, чтобы "обучать, вдохновлять, регистрировать и мобилизовать избирателей". В число ее основателей вошли Джерард Нимирой и Криста Дэвис, работавшие в технической команде Хиллари в ходе избирательной гонки 2016 года.

Отмечается, что это же приложение будет использовано в другом штате, в Неваде, где 22 февраля должен пройти очередной кокус демократов. Власти Айовы и Невады заплатили разработчику, Shadow Inc., по 60 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) за право использовать приложение для голосования. При этом, как сообщает Los Angeles Times, в штабе демократов отказались сообщать информацию о том, тестировалось ли в принципе приложение на предмет сбоев и отказов в работе.