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04.02.2020 20:33
Рубрика: В мире

Технический сбой на съезде демократов в Айове связали с окружением Клинтон

Текст: Юрий Чернов

Разразившийся в США скандал вокруг сбоя электронного приложения для голосования на партийном съезде демократов в штате Айова обретает новые краски. Как установили журналисты, компания Shadow Inc., ответственная за разработку приложения, создана теми же людьми, "ветеранами политтехнологий", которые отвечали за президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

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Фото: Bryon Houlgrave/Des Moines Register via USA TODAY NETWORK
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Shadow Inc. является аффилированной структурой американского НПО Acronym, созданной демократами еще в 2017 году для того, чтобы "обучать, вдохновлять, регистрировать и мобилизовать избирателей". В число ее основателей вошли Джерард Нимирой и Криста Дэвис, работавшие в технической команде Хиллари в ходе избирательной гонки 2016 года.

Отмечается, что это же приложение будет использовано в другом штате, в Неваде, где 22 февраля должен пройти очередной кокус демократов. Власти Айовы и Невады заплатили разработчику, Shadow Inc., по 60 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) за право использовать приложение для голосования. При этом, как сообщает Los Angeles Times, в штабе демократов отказались сообщать информацию о том, тестировалось ли в принципе приложение на предмет сбоев и отказов в работе.

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