Трамп с легкостью одержал победу на кокусе в штате Айова

Действующий президент США Дональд Трамп с большим отрывом одержал победу на кокусе, партсобрании, республиканской партии в штате Айова. Об этом сообщается на страничке отделения партии штата в Twitter. Отмечается, что Трамп обошел всех других кандидатов республиканцев с огромным отрывом.

"Президент побил все рекорды", говорится в сообщении. Впрочем, ни для кого по большому счету это не стало новостью, и эксперты предсказывали подобный результат задолго до голосования.

Тем не менее, победа в штате Айова носит важное символическое значение. Из проголосовавших на кокусе 31 тыс. человек около 30,5 тыс. отдали голоса в пользу Дональда Трампа. Его ближайшие "конкуренты" получили не более 400 голосов.