В Цхинвале назвали версию гибели российского советника с супругой

Одной из наиболее вероятных причин смерти в Цхинвале российского советника по вопросам здравоохранения и социальной политики Игоря Галя и его супруги могло стать отравление угарным газом. К такому выводу пришли правоохранители после осмотра места происшествия.

"Версия отравления угарным газом отрабатывается. Она не подтверждена. Следов насильственной смерти не было", - передает РИА Новости слова пресс-секретаря главы Южной Осетии Дины Гассиевой.

Осмотр места гибели россиян не выявил каких-либо следов беспорядка или борьбы. Для уточнения медицинского заключения тела погибших направлены в Северную Осетию.

Напомним, что трагедия произошла в понедельник 3 февраля: тела российского советника и его супруги были обнаружены в доме, который они снимали в Цхинвале.