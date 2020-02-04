В Госдуме предложили новые выплаты и льготы для пожилых

Ввести новую меру социальной поддержки пожилых людей предложили во вторник в Госдуме.

Речь идет о детях войны - россиянах, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 4 сентября 1945 года. Сегодня, по данным Минтруда, таковых в России насчитывается порядка 13 миллионов человек. Люди, родившиеся в предвоенные и военные годы, сегодня уже имеют почтенный возраст. Многие из них одиноки и не имеют, кроме пенсии, никакой дополнительной поддержки.

Для того чтобы поддержать представителей старшего поколения, депутат Госдумы (от фракции "Единой России") внес законопроект, предлагающий установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем гражданам РФ, родившимся в предвоенные и военные годы. При этом не важно, имеют ли они уже право на ежемесячную денежную выплату по другим законам. Также законопроектом предлагается установить для данной категории граждан право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 25 процентов и право на внеочередное оказание медицинской помощи.