Утихомирить соседей, пляшущих по ночам под громкую музыку, или любителей ремонта, включающих дрель круглосуточно, станет легче. В Госдуме разрабатывается законопроект, который должен снизить накал отношений между жителями дома в конфликтных ситуациях.

Парламентарии пропишут, что следует отличать аномальный шум - например, гудение неисправного холодильника - от естественного (плача ребенка, спокойных шагов, шума воды в трубах). Наказывать за последнее будет нельзя.

Поправки предполагается внести в Жилищный кодекс, а также в Кодекс об административных правонарушениях.

Кроме того, авторы документа вводят принципиально новый порядок фиксирования различных нарушений в жилых домах. Зачастую доказать, что соседи шумят, - самый сложный этап процедуры. Полиция по жалобам на громкие звуки обычно не приезжает, комиссии из управляющих компаний или жилинспекции по ночам не ходят. А нередко и установить, кто шумел, почти невозможно - если квартира, к примеру, сдается в аренду.

Законопроект полностью возлагает ответственность в таких случаях на собственника жилья. Если он сдает квартиру, то обязан будет оставить свои координаты для экстренной связи в управляющей компании. Ее представителей обяжут по звонку недовольных жильцов связываться с владельцем квартиры. Ему дадут час на то, чтобы прекратить шум.

"Он может приехать сам, может для таких случаев нанять частное охранное предприятие - неважно, как он решит проблему", - поясняет адвокат Наталья Петровская. Если же час прошел и ничего не изменилось, то соседи смогут самостоятельно составить акт о нарушении. Под ним должны подписаться представители минимум трех квартир.

Затем эта бумага вкупе со звонком в управляющую компанию ляжет в основу официального разбирательства с собственником жилья.

Ответственность за действия жильцов возложат на владельца квартиры, а он уже сам будет с ними разбираться. Позже он сможет предъявить свои ­претензии арендаторам

На первый раз его лишь слегка пожурят - предупредят о недопустимости нарушений. Если же подобные ситуации будут повторяться не реже двух раз в месяц - владельцу будет грозить штраф, который выпишут органы жилищного надзора.

Суммы штрафов пока обсуждаются, сообщила один из разработчиков законопроекта депутат Госдумы Ольга Павлова. Она отметила, что для организаций и физических лиц штрафы должны быть разные. При этом наказывать за "обычные" звуки, например спокойные шаги, которые почему-то раздражают соседей снизу, не станут.

Также обсуждается возможность не штрафовать жильцов за громкие звуки в новогоднюю ночь и в день рождения.

Ответственным будет владелец квартиры и за другие нарушения, совершенные арендаторами.

Сейчас, например, часто возникают вопросы, кто должен заплатить за поврежденное имущество при залитии квартиры, если жилье сверху сдается. Сам собственник кран открытым не оставлял, а арендаторы, которые забыли закрыть вентиль, быстро съезжают.

По действующим сейчас нормам отвечать должен тот, кто причинил вред, в итоге жильцам снизу добиться возмещения ущерба почти невозможно. "Соседи остаются один на один не с собственником, который понятен, есть в реестре, и который может реально повлиять на ситуацию, а с людьми, которые в квартире находятся", - отмечает Петровская.

Плач ребенка, гудение воды в трубах, шаги - эти шумы не станут поводом для штрафа

Осложняет ситуацию еще и то, что вскоре при обращении в суд необходимо будет указывать данные хотя бы одного документа ответчика. Выяснить паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН или СНИЛС непросто и в отношении собственника жилья, а узнать данные арендаторов почти нереально.

Если же поправки в ЖК будут приняты, ответственным в любом случае будет собственник жилья. Как заметил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, похожий порядок действует сейчас для автомобилистов при фиксации нарушений автоматическими камерами: "Никто же не выясняет, кто сидит за рулем автомобиля, где зафиксировано нарушение? Административный штраф приходит собственнику автомобиля. Это уже его головная боль - искать кого-то, спрашивать, зачем ты нарушил. Он оплачивает штраф перед государством, а дальше в порядке регресса имеет право что угодно делать".

Предлагается устранить в ЖК и еще один правовой пробел - обязать не нарушать права соседей собственников нежилых помещений в многоквартирном доме. Сейчас считаться с соседями, согласно кодексу, должны лишь пользователи жилых помещений. Между тем множество жалоб от жильцов поступает как раз на расположенные на первых этажах домов магазины, рестораны и прочие заведения. Зачастую именно от них самые сильные шумы и запахи, которые мешают жить.

Ольга Павлова надеется, что к концу весенней сессии закон "будет не просто внесен в Госдуму, но и принят".