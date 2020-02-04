В Японии число инфицированных коронавирусом увеличилось до 23 человек

В Японии количество инфицированным новым коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до 23 человек.

Местные специалисты выявили опасное заболевание у 50-летней женщины, которая в конце января вместе с другими японцами была эвакуирована из китайского города Ухань. Диагноз был официально подтвержден 4 февраля, передает телерадиокомпания NHK.

Примечательно, что сданные японкой по прибытии на территорию островного государства анализы дали отрицательный результат на коронавирус. Вместе с тем 1 февраля женщина почувствовала себя хуже и была вынуждена обратиться к врачам, которые со второй попытки обнаружили у нее пневмонию нового типа.

Помимо этого, коронавирус 2019-nCoV был обнаружен у китайской туристки, которая 21 января приехала из Уханя в японскую префектуру Тиба. Спустя девять дней у женщины поднялась температура. На данный момент она находится в одном из местных лечебных учреждений.

Напомним, что в китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса, до сих пор остаются около 140 японцев. Правительство страны согласовывает с китайскими властями вопрос о направлении туда четвертого чартерного рейса, который должен забрать граждан страны на родину.