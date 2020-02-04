В Иране к смертной казни приговорен предполагаемый агент ЦРУ

Предполагаемый агент ЦРУ приговорен в Иране к смертной казни за шпионаж в области иранской ядерной программы, сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

По его словам, гражданин по имени Амир Рахимпур приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу США. "Верховный суд оставил в силе этот вердикт, - цитирует Исмаили агентство Tasnim. Представитель Верховного суда подтвердил, что приговор должен быть в ближайшее время приведен к исполнению. Исмаили при этом подчеркнул, что "Иран будет беспощаден к зарубежным врагам и всегда найдет ответ на вражеские происки".

Издание отмечает, что в связи с обострением отношений с Вашингтоном в Иране проводится кампания по выявлению иностранных агентов. Участились случаи вынесения сметных приговоров местным гражданам за шпионаж в пользу США. Последний такой случай был зафиксирован 1 октября 2019 года.

В июле прошлого года Тегеран заявил об аресте 17 иранских граждан, предположительно завербованных ЦРУ с целью слежки за иранскими ядерными и военными объектами, и что некоторые из них уже приговорены к смертной казни, передает телеканал CBS News.